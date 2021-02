¿Cuándo dejarán de hacernos daño?

17/02/2021 - 19:40 Policiales

Nos están matando. Cada día el miedo es más real, más próximo. Cada día nos toca más de cerca y esa proximidad nos eriza la piel. El dolor por las mujeres asesinadas nos llega a los huesos aun cuando jamás las hayamos visto. Solo conocemos sus nombres en las noticias, ya cuando se convierten en “una menos”, pero sus heridas nos duelen igual.

Nos están matando y la sensación es que nadie hace lo suficiente. Luego, algunos de quienes deben ocuparse, parecen mirar para otro lado. Cada vez son más los “vacíos legales” que nos desprotegen. Muchos familiares de las víctimas se preguntan ¿quién controla que se cumpla la famosa “perimetral”? ¿Se puede controlar? ¿Quién controla que no se nos acerquen o no nos hostiguen, aún con una “medida judicial” vigente? Se preguntan ¿a dónde va una víctima, si cuando llega a la policía, no se las tiene en cuenta porque no está moreteada? ¿De verdad los violentos denunciados cumplen con el tratamiento psicológico que se les exige, una vez que recuperan la libertad? O salen con más furia, y cebados porque la Justicia no los puede seguir teniendo tras las rejas, porque sólo fueron: “lesiones leves o amenazas”.

Cuarenta y nueve femicidios en 47 días de 2021. La sensación es que no se hace lo suficiente y que nos están matando.

El sufrimiento de una madre, los gritos impotentes de un padre, la tristeza de los hijos huérfanos; son las caras de una realidad cruel de 50 (solo por ahora) familias argentinas. Aún así no hay empatía. Aún así nos siguen matando. Ayer fue Alicia Muñoz, pero antes fue Candela, Ángeles Rawson, Úrsula, y la “Negra” Silvina Santillán —mi amiga perito de Criminalística de La Banda, asesinada a manos de su ex pareja, un ex policía—; y hoy hay dos nuevos nombres: Silvia y Silvana.

Ya hasta parece que estamos esperando a quién le tocará mañana, y ese dolor, esa sensación, es desesperante. Horroriza saber que se volverá “natural” que todos los días un tipo asesine a una mujer. Me da terror saber que por haber nacido mujer, puedo llegar a perder la vida de esta forma tan injusta.

¿Cuándo dejarán de hacernos daño? ¿Cuándo volverán a mirarnos con respeto? ¿Cuándo entenderán que no queremos otra cosa que no sea eso, respeto e igualdad? Tan sólo eso. Igualdad. Ser su par.

Ojalá se entendiera eso para que nadie tenga que seguir enterrando a su madre, a su hija, a su hermana, víctimas de un violento asesino. Ojalá nosotros, los “nuevos padres”, los de mi generación —los sub30— logremos educar a nuestros hijos desde el amor, desde el respeto y sobre todo, desde la igualdad. Ojalá que la maldita “lista” deje de crecer. Por vos, por mí; por mi madre, por tu madre; por mis hijas, por tus hijas; por mis hermanas, por tus hermanas. Hoy con dos santiagueñas menos, son ya 49 mujeres víctimas de femicidio en nuestro país.