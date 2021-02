Acusaron a un Policía de amenazar a su ex y de difundir sus fotos íntimas

23/02/2021 - 00:08 Policiales

Una joven, cansadas de las amenazas y el hostigamiento que recibe por parte de su ex pareja -un agente de la policía en servicios- radicó una denuncia ante la policía y más tarde hizo pública la situación en su perfil de Facebook.

La víctima comenzó su descargo manifestando: “Quiero denunciar públicamente a esta persona y poner en evidencia el maltrato verbal, físico y psicológico hacia mi persona. Es funcionario público y se escuda detrás del uniforme policial manifestando que a él no le harán nada”.

La joven, quien mantuvo una relación amorosa por dos años con el acusado sostuvo que el sujeto durante el vínculo amoroso la sometió a agresiones físicas. “Sufrí golpes y maltrato psicológico como así también he recibido en dos ocasiones amenazas con su arma reglamentaria”.

Sobre este punto hace hincapié: “En una de esa ocasiones realizó un disparo al piso, cerca de mi pie y no hice denuncia en ese momento porque tenía terror a que me pase algo grave”.

Explicó que desde que finalizó la relación el sujeto no deja de hostigarla, ya que le manda mensajes -a través de las redes y de su teléfono celular- insultándola, y acusándola de tener relaciones amorosas con sus colegas.

Indicó que el agente no solo la maltrató sino que además viralizó -con cuanto grupo de WhatsApp, y de Fecebook tuvo acceso- fotos íntimas que la joven le había enviado mientras eran pareja.

Según se supo, las imágenes además se vieron reflejadas en un grupo cerrado de Facebook, donde aparentemente incalificables sujetos suben fotografías de mujeres desnudas, las cuales en su mayoría son ‘facilitadas’ por sus ex parejas.

La víctima -residente en el interior de la provincia- realizó la denuncia el pasado 14 de febrero y al ver que no tenía respuestas decidió hacer pública la situación, expresó: “Solicito a la Justicia que tome cartas en el asunto, ya que esta persona es muy violenta. Realizo este descargo públicamente porque siento miedo de lo que me pueda suceder, ya no obtengo respuesta por parte de las personas que se supone deben darme una solución”, finalizó.

Las autoridades policiales -jefes del agente de la policía- enteradas de la situación pusieron en marcha un protocolo para este tipo de casos y se puso a disposición de Recursos Humanos en Jefatura al agente denunciado.

Además se supo que se ha iniciado una investigación interna para determinar las responsabilidades del ‘guardián del orden’, más allá de la que motoriza la Justicia. Movimientos feministas también se hicieron eco de la situación y solicitaron respuestas a través de las redes.