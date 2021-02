Un joven circulaba con dos bicicletas robadas y quedo detenido

25/02/2021 - 17:03 Policiales

Personal de Unidad táctica Motorizada interceptó en horas de la mañana de hoy a un joven que circulaba por avenida Libertador del barrio Libertad ya que el mismo se conducía en una bicicleta con el dato de color que paralelamente con una mano, llevaba otra bicicleta.

Una vez en presencia de los uniformados, el mismo no pudo justificar la tenencia de ninguno de los rodados, aduciendo que eran de propiedad de un vecino del barrio, el cual al ser consultado dijo que no conocía al sujeto y que los rodados no eran de su propiedad.

En esos momentos, el personal actuante trasladó a este joven a sede policial, donde una mujer domiciliada en el barrio Mariano Moreno Sexta Ampliación, estaba radicando denuncia por la sustracción de estos elementos.

El joven identificado con el apellido Corbalán de 28 años de edad, con domicilio en el barrio Congreso quedó alojado en calidad de aprehendido en Comisaria Comunitaria Nº 45, en relación a esta causa y otras que se encuentran en investigación, por así haberlo dispuesto la fiscal de turno Dra. Belkis Alderete, quien además ordenó la restitución de los bienes a su propietaria una vez completados los trámites administrativos.