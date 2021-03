Leopoldo Luque a Diego Maradona: "¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar!"

02/03/2021 - 14:57 Policiales

Tras el peritaje de los celulares de las personas que estaban a cargo de la salud de Diego Armando Maradona, comenzaron a reverlarse audios estremecedores que complican aún más la situación del médico Leopoldo Luque y el abogado Matías Morla. Los cercanos al ex futbolista, quedaron expuestos a través de cientos de polémicos mensaje que son incluidos en la causa judicial.

"Te cuento una y te morís bolu... Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos bolu... yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos, pero no le cuentes a nadie bolu..., trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón porque me entusiasme bolu..., sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como un pelo....", indicó Luque.

“Ya que me psicoanalizas te voy a decir la verdad, me siento un imbécil bolu.., tenía ganas de cagar... a piñas en ese momento igual. Decirle: ´¿Pero a quién te comiste la con... de tu madre? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡For... estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!", manifestó el neurocirujano en un audio.

Asimismo, otros audios de Matías Morla, el abogado y apoderado del astro del fútbol, también se hicieron públicos: "Un video tuyo en el cual digas que preso no estás. Estás ahí por voluntad propia. Así que si podés, hacé el video. Los matamos a todos con ese videíto".

Morla le indicó a Maradona que se vistiera bien y que evitara decir que estaba borracho.

"Que tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que estás mal cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana a las diez y listo", terminó el letrado en otro audio.