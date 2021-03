Depravados intentaron violar a una ordenanza en el baño de mujeres de una escuela

03/03/2021 - 01:48 Policiales

“Yo cerré los ojos y les pedí que por favor no me hagan nada, que lleven lo que quieran, pero que no me toquen el cuerpo”, así describió una mujer el infierno que vivió mientras tres jóvenes la manosearon y trataron de violarla en el baño de la escuela donde ella trabaja como ordenanza.

El gravísimo hecho se registró el lunes en horas de la mañana en el edificio escolar ubicado en Ameghino e Yrigoyen.

En su relato, la víctima precisó que se había presentado a realizar su trabajo como todos los días; abrió las puertas de las oficinas y se dirigió a sacar agua del baño de damas con un tacho.

Mientras estaba en el interior, advirtió que alguien se aproximaba y al voltear su cabeza, observó a tres jóvenes.

Ella aseguró que trató de huir corriendo, pero los depravados la redujeron.

Siguiendo con su testimonio, al borde de las lágrimas, la mujer de 52 años aún tiembla cuando recuerda que comenzaron a manosearla y mientras dos de ellos la tenían sujetada de los brazos, el tercero le bajó el pantalón.

Seguidamente, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio y allí los degenerados habrían desistido de su cometido y se dieron a la fuga. La damnificada corrió hasta la cocina y desde allí llamó a la Policía.

Minutos después, una compañera la encontró en estado de shock.

“No eran grandes, deben haber tenido 20 años”, recuerda la contextura de sus agresores, a la espera de que la policía los encuentre y con la esperanza de que estos episodios no se repitan nunca más.

La Fiscalía de turno ordenó que la Policía realice la investigación correspondiente para identificar a los atacantes.