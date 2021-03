Cristian Pavón a indagatoria por presunto abuso sexual

08/03/2021 - 17:48 Policiales

El futbolista de Boca, Cristian Pavón, fue citado a indagatoria el próximo 23 de marzo, en el marco de la causa en la que se encuentra como imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" sobre una joven, en la provincia de Córdoba.

La decisión fue tomada por el fiscal de Instrucción del 2° Turno de la localidad cordobesa de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, en una imputación que se enmarca en una denuncia que realizó en el mes de enero una joven, quien sostuvo en sus redes sociales que había sufrido un abuso por parte del jugador.

"Se le va a tomar declaración a indagatoria a fines de marzo. Si bien no se dio la orden de detención, fue imputado con todas las prohibiciones que marca la normativa", dijo el letrado.

Días atrás la Justicia había dictaminado que Pavón deberá pedir permiso en caso de querer salir del país, ante la posibilidad que surgió de un posible traspaso del futbolista a Los Ángeles Galaxy, club estadounidense en donde jugó durante los últimos dos años a préstamo, y con el fin de minimizar la posibilidad de una fuga.

La semana pasada, se realizaron además allanamientos en el lugar donde habría ocurrido la violación y se decretaron fechas para las declaraciones testimoniales, mientras que la investigación siguió su curso con las pruebas de chats, videos y audios que ya fueron presentados.

"Lo que hizo esta persona conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento para salir adelante y fortalecerme. No voy a tener piedad, como no la tuviste conmigo, Cristian Pavón", sostuvo la presunta víctima de violación en sus redes sociales en el mes de enero, cuando acusó por primera vez de manera pública al futbolista.