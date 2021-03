Abusó de hijastra, fue preso, le dieron la domiciliaria y la violó al piropear a jovencitas

11/03/2021 - 23:53 Policiales

Un tribunal tiene en sus manos el futuro de un friense preso por abuso sexual de la hija de su ex pareja, entre los 11 y 15 años, y sindicado también de violar el arresto domiciliario para comprar vino, y proclive a pasearse en la vereda en ropa interior y piropear a adolescentes.

‘Abuso sexual gravemente ultrajante, calificada por la situación de convivencia’, son los cargos enrostrados por la fiscal Dahiana Pérez Vicens.

La causa indica que en el 2019 la adolescente participó de una clase de educación sexual en su colegio. Tenía 13 años. Allí, estalló en llanto y confesó a sus profesores que su padrastro la abusaba desde niña.

Cuando su madre se separó, la menor se sintió liberada, hasta que no pudo más y confesó el tormento que significó la convivencia entre los 5 y 11 años. Sin dudarlo, las maestras llamaron a reunión e informaron a la madre de la alumna. Fue presentada la denuncia policial.

Quiebre

Ante los expertos, la víctima señaló que en ausencia de su madre, el padrastro la manoseaba. ‘Me abusó muchas veces, entraba a mi pieza y hasta se metía en la pileta cuando me veía en bikini’, subrayó la estudiante. ‘A los seis años me obligó a que le practique sexo oral y más grande me ordenó que no me acercara a mis amigos’, añadió.

El padrastro fue preso y la Justicia le dictó la prisión preventiva que le fue extendida en 2020, sostenida en la denuncia del colegio, informe médico que confirma los abusos, Cámara Gesell, como pruebas dominantes.

En forma paralela, la defensa instó a la Justicia a que le concediese arresto domiciliario al individuo, merced a informes médicos confirmando problemas cardíacos, diabetes y otras patologías que inclinaron la balanza judicial a su favor y lo retornó a su casa.