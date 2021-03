Detuvieron a un hombre que habría abusado sexualmente de su propia hija de 11 años

13/03/2021 - 01:39 Policiales

Un hombre que había comenzado a ser investigado por el supuesto abuso sexual de su nieta, fue detenido en las últimas horas después de que saliera a la luz una grave situación de vulnerabilidad en la que se encontraban la esposa y otras dos hijas del acusado, una de las cuales habría sido víctima de vejaciones por parte del sospechoso.

Efectivos policiales de la Seccional 48 de Los Juríes, irrumpieron ayer en un domicilio del barrio Comercio de esa ciudad, donde dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y detención librada por la jueza de Control y Garantías, Dra. Gladys Liliana Lami, a instancias del requerimiento de las fiscales, Dras. María Emilia Ganem y Andrea Darwich.

El acusado apodado “Botellita”, de 51 años, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, acusado del supuesto delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, en perjuicio de una de sus hijas.

Origen

Hace aproximadamente dos meses, la comunidad de Los Juríes había reclamado la detención del sospechoso, después de que la mayor de sus hijas lo denunciara por el supuesto abuso de su hija de 3 años, nieta del sospechoso.

En ese momento, el acusado fue apresado en primera instancia, pero luego fue liberado ya que la menor en Cámara Gesell habría sindicado a otro sospechoso, que aún hoy continúa tras las rejas.

De todas formas, la Fiscalía continuó investigando a “Botellita” y se llevaron a cabo entrevistas y un informe socioambiental que sacó a la luz un estado de vulnerabilidad en el que se encontraban la esposa del acusado y otras dos hijas del supuesto depravado, dos menores de 11 y 13 años.

Alarmante

El informe reveló que las menores no saben leer ni escribir, que no van la escuela, que no comprenden el valor del dinero, tienen bajo peso y viven en un contexto de sometimiento absoluto para con su padre, el acusado.

Después de una semana de haber permanecido en un Hogar Refugio, las niñas declararon en Cámara Gesell y las psicólogas coincidieron en que habían sido aleccionadas por el sospechoso para que no dijeran nada relacionado a posibles situaciones de abuso.

Sin embargo, el examen médico practicado a la menor de las niñas reveló lo peor. Presentaba lesiones compatibles con abusos de vieja data.

En consecuencia, la Fiscalía presentó las evidencias a la jueza y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y los peligros procesales, la magistrada libró la orden de detención contra el supuesto depravado.

El sospechoso no habría opuesto resistencia cuando los policías irrumpieron en su vivienda.

El acusado quedó alojado en la dependencia policial y la próxima semana prestará declaración de imputado en el marco del supuesto abuso de su hija, mientras no se descarta que también haya abusado de su nieta. l