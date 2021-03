VIDEO | El impactante asalto que sufrió la recepcionista de una remisería: le clavaron un cuchillo en la cabeza

16/03/2021 - 10:25 Policiales

El violento asalto que sufrió la empleada de una remisería de José C. Paz, quedó filmado y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, causando indignación por la violencia con la que actuó el delincuente, que apuñaló a la víctima en la cabeza.

El terrible hecho ocurrió el pasado domingo por la noche. El ladrón esperó que la mujer quede sola e ingresó directo a asaltarla. Para alzarse con el celular de la víctima y los otros que usaba para trabajar, el malhechor le dio varios puntazos en la cabeza, causándole múltiples heridas, por la que la joven tuvo que recibir sutura.

“Cuando vi que se me acercó tanto, lo único que atiné a hacer fue guardar los celulares. Me pedía plata pero le expliqué que adentro del local no manejamos dinero”, relató la joven.

En las imágenes, se ve cómo la joven intentó incorporarse para pedir ayuda pero, producto de los golpes en la cabeza, quedó tendida en el suelo del local.

Violento robo a una remisería en Jose C. Paz. La mujer que recibe los llamados fue golpeada por uno de los delincuentes. Via @Inforbanodiario pic.twitter.com/ErT1H5Uqfd — Pampa Monaco (@pampamonaco) March 16, 2021

“Cuando me quise parar para salir, no lo logré”, contó. “Me desperté en el sillón cuando llegó mi compañero, que me ayudó a incorporarme. Se dieron cuenta porque notaron que yo no atendía el celular y que los teléfonos no estaban funcionando. Cuando llegó, me vio en el piso con el charco de sangre”, añadió.

Por fortuna, las heridas no fueron demasiado profundas, pero la víctima recibió siete puntos de sutura.