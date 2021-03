Por una vecina que dio la voz de alarma, la pequeña “M” fue hallada con vida en Luján

19/03/2021 - 01:11 Policiales

Una mujer que vio a la pequeña “MA” con su captor en su bicicleta avisó a la policía y en minutos, la niña fue rescatada y el acusado puesto tras las rejas.

Familiares y vecinos de la niña de 7 años celebraron su aparición tras tres días de búsqueda.

Ayer en horas de la mañana, cuando se conoció la noticia de la aparición de la niña en inmediaciones de la estación de trenes de la ciudad de Luján junto a su captor, su abuela confirmó que la nena estaba en buen estado de salud.

Cerca de las 9, la abuela se hizo presente en el corte de la colectora de la autopista Dellepiane, en Villa Lugano y le dijo a la prensa: “Ya apareció, está bien, en el hospital, y el hombre ya está detenido.

“Está bien, no sé cómo la encontraron, pero ella apareció sonriendo. Vamos a esperarla acá, un millón de gracias a todos”, dijo la mujer visiblemente emocionada, y ante los gritos y aplausos de vecinos que la rodeaban.

Además, reflexionó sobre lo sucedido y dijo que el hombre que se la llevó en bicicleta “capaz que la llevó engañada” y aseveró: “Sé que mi hija no la regaló”.

Una vecina del municipio de Luján fue quien reconoció al captor de la nena, que estaba desaparecida desde hacías tres días luego de haber sido llevada engañada, y tras perseguirlo unas siete cuadras, alertó a la policía mediante un llamado al 911.

Apoyo

Por su parte, Fabio, un vecino del barrio, dijo que estaban “muy contentos” y añadió que “no decimos que apareció, sino que la encontramos; fue muy importante el corte que hicimos todos los vecinos para que se conozca el caso”.

El corte de la autopista Dellepiane a la altura de la avenida Escalda se sostuvo por parte de los vecinos desde el lunes a las 19 y finalizó ayer a las 10.

Allí familiares y allegados a la nena reclamaron su aparición mediante un vigilia que convocó a vecinos de distintos lugares de Buenos Aires con carteles de pedidos de justicia y ollas populares.

Claudia, vecina del barrio y encargada del merendero La Candela, al cual concurría a veces la víctima, señaló: “No sabemos quién es el secuestrador, apareció hace un mes en el barrio. Sabemos que no está en todos sus cabales, creemos que no se enteró de toda esta búsqueda”.

“Nos fuimos relevando, los más jóvenes se quedaban a la noche. Vino gente de todas partes de la Ciudad a apoyar a la familia y todos colaboraron para poder hacer las ollas populares”, contó sobre el corte y valoró que el Alerta Sofía declarado por el Gobierno nacional “ayudó a que todos vean la cara” de la nena y “estén atentos”.

Grave imputación para el detenido por el secuestro

Carlos Savanz, el detenido por haberse llevado durante tres días a una niña del barrio porteño de Villa Lugano a la ciudad bonaerense de Luján, donde la víctima fue rescatada, quedó imputado provisoriamente del delito de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación.

Según se indicó a través del sitio institucional www.fiscales .gov.ar, “de momento, la conducta investigada se califica como constitutiva del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años (...) aunque está siendo evaluado el encuadre legal a partir de lo que surja de los estudios periciales respecto de la niña”.

Este delito, contemplado en el artículo 145 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

De acuerdo con el informe, “inmediatamente cumplidas las medidas de rigor y definida en consecuencia la imputación, está previsto recibirle declaración indagatoria al imputado”, lo que podría ocurrir hoy.

Savanz (39) se encuentra detenido a disposición de la fiscal Laura Belloqui, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54; y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, de Fabiana Galetti.

“Previo a solicitar la detención, debió realizarse una exhaustiva constatación de la identidad del autor, en función de la existencia de un familiar homónimo -de similares características físicas-, de la deficiente identificación documental del imputado y de la superposición de registros oficiales”, precisó fiscales.

Según las fuentes, tras ser capturado ayer en Luján, la jueza Galetti dispuso el alojamiento de Savanz en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, hasta donde fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad.

A su vez, la niña y su la familia están siendo asistidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación y una profesional del Programa de Niñez de ese organismo acompaña a la víctima desde el momento en que fue hallada en Luján.

También intervienen el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la Defensoría General de la Nación.