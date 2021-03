Falta de mérito para sujeto acusado de raptar y violar a una mujer

21/03/2021 - 00:39 Policiales

La Cámara de Apelaciones confirmó la falta de mérito dictada a favor del conductor de una camioneta, acusado en 2020 de secuestrar a una mujer en La Banda y trasladarla a una casa del Bº América del Sur, en cuyo interior la mantuvo cautiva y abusó.

La medida benefició a M.R.H, a quien la Fiscalía atribuyó cargos por ‘privación ilegítima de la libertad en perjuicio de S.C.C, sobre portación de arma de fuego en perjuicio de la salud pública, sobre denegatoria de prisión preventiva, falta de mérito y excarcelación’, según la resolución refrendada por los vocales, Gloria Cárdenas y Cristian Vittar.

Según la causa, el hecho se produjo el 17 de agosto del 2020. La denunciante, 42, dijo que al retirarse de la casa de su madre, en La Banda, fue interceptada por una camioneta que conducía el imputado.

Ahondó que la obligó a ascender al vehículo mediante amenazas con armas; la condujo a la capital y en una casa la ató de manos; la hizo beber alcohol y abusó de ella. Agregó que estuvo privada de su libertad varios días, hasta que logró desatarse. La descubrió el imputado, lo golpeó y escapó. Fue auxiliada por unos vecinos y vieron al imputado escaparse descalzo, hasta ser aprehendido en la huida.

En audiencia, un juez de Control y Garantías le concedió la falta de mérito y libertad, a requerimiento de los abogados, Florencia Córdoba y Diego Lindow. La Fiscalía apeló, ya que habría pedido la prisión preventiva, trascendió.

Ahora, la fiscal Pilar Palavecino acudió al 4to piso de tribunales, ante la Cámara de Apelaciones y Córdoba, por la defensa.

Ante el tribunal, la Fiscalía juzgó que la falta de mérito ‘fue una decisión parcial, pues sólo se analizaron las evidencias rendidas por la defensa. Por otro lado, entendió erróneamente la falta de culpa del imputado en el hecho, al considerar que no hay evidencias que acrediten la existencia de los hechos denunciados’.

Lindow y Córdoba sostuvieron que el supuesto secuestro de La Banda hasta el Bº América del Sur no hubiera sido posible, ya que en plena pandemia había varios puestos de policía en el camino, lo cual hubiera dificultado amenazar y apuntar con un arma a la supuesta víctima’.

Ahondó que ese día, su defendido estaba en una reunión. Le relató que la víctima se encontraba en compañía de un hombre mayor y que ella estaba en pésimas condiciones, y que refirió haber sido abusada. Él quiso ayudarla y ella se negó mediante insultos. Procedió a agarrar el arma e intentó accionar en contra de mi cliente’, destacó Lindow.

Fundamentos del alto cuerpo en que basó su resolución

‘Este instituto, por oposición a la prisión preventiva, sólo se vincula con la privación de la libertad’, destacó el alto cuerpo en su decisión. ‘Para llegar a esta decisión se analizan los requisitos para dictar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Entienden que el juez llega a denegar esa petición porque no había evidencia suficiente para acreditar la existencia del hecho y la autoría del imputado’ resaltó la Cámara.

‘La decisión del juez, no es como dice la fiscal que ‘no analizó todos los elementos reunidos por el MPF’, sino que las pruebas que produjo la defensa desvirtuaron lo sostenido por la fiscalía. Particularmente, en este caso, se debe tener en cuenta la personalidad de la víctima que es una persona que padece problemas de adicción de vieja data’.

Profundizó: ‘Más allá de que existen elementos que acrediten lesiones al momento de efectuar la denuncia, esto coincide con lo manifestado por el imputado, de que no necesariamente pudieron haber sido realizadas por él. Entendemos que este traslado compulsivo a punta de pistola, no resulta creíble. Y en cuanto al secuestro por varios días, hay elementos que restan credibilidad a ese hecho (los enumera). En cuanto al origen de la discusión, encontramos razonable la decisión del juez de no mantener privado de la libertad al imputado mediante el dictado de la falta de mérito, lo cual no implica que la Fiscalía no pueda seguir investigando’, fundamentó el tribunal.

Así, los vocales resolvieron ‘no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, y confirmar la falta de mérito dictada por el juez de control’.