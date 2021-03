Un niño de 5 años fue atacado por un perro y tuvieron que realizarle puntos en su cabeza

24/03/2021 - 01:58 Policiales

Una vez más, un niño atacado brutalmente por un animal canino vuelve a ser noticia. Esta vez la víctima fue un pequeño de cinco años -residente en el barrio Textil, de La Banda- quien se encontraba en la vereda de su casa, junto con su mamá.

El lamentable hecho se registró el día domingo -en horas de la tarde- cuando Gisela Florencio (33) se encontraba tomando mate en la vereda de su propiedad, donde también estaba el menor y a los pocos metros se encontraba echado el perro del vecino, un Ovejero Alemán.

En un determinado momento, el pequeño -como lo hacía a diario- se acercó al canino. Le acarició la cabeza y allí fue cuando el animal se le abalanzó y comenzó a morderlo en distintas partes del cuerpo.

“Mi nene siempre lo acariciaba, él entraba a mi casa. Ayer cuando mi nene le hizo lo mismo, el perro lo atacó. Le hicieron seis puntos en la nuca, dos en la cabeza, donde además tiene una profunda lesión, aparentemente le perforó con el colmillo”, explicó Gisela, aún afligida por la situación que vivió.

Según la mujer, el pequeño también tiene heridas en el rostro. “Le abrió uno de los párpados de un extremo al otro, y por fortuna lograron pegarle con gotita. Tiene una mordida en la nariz, y otro en el brazo, donde también le clavó el colmillo”.

Al ver a su hijo lesionado, la mujer de inmediato lo trasladó al Centro de Salud Banda donde recibió las primeras curaciones y más tarde fue derivado al Cepsi, donde quedó en observación unas horas y luego fue dado de alta.

Con su hijo más repuesto, pero aún con dolores, Gisela se trasladó a la casa de los dueños del animal, quienes le negaron que haya sido su mascota quien hirió al pequeño.

“Se negaron a darme las imágenes de las cámaras de seguridad, para que yo vea si se trató de su perro o no. Le pedí el carné de vacunas de su mascota y me dijeron que no la tenían, pero que si era su perro, que me quede tranquila que tenía todas las vacunas”, expresó la joven madre.

Ante la actitud de sus vecinos, quienes según Gisela “no quisieron colaborar”, se presentó en la Comisaría 15 y radicó la denuncia. Del hecho tomó intervención la Dra. Cecilia Guido, quien dispuso que los uniformados se entrevisten con los vecinos y pidan las cámaras de seguridad de la zona.

Además ordenó que el pequeño sea examinado por el médico de Sanidad.