Denunció que le robaron el auto mientras jugaba play station; investigan si fue real

25/03/2021 - 00:29 Policiales

Al cierre de la presente edición, la policía trabajaba para determinar si fehacientemente un automóvil Volkswagen Gol valuado en $1.500.000, fue sustraído mientras se encontraba estacionado en una casa de calle Mendoza del barrio Centro.

La investigación policial comenzó cuando un joven de 20 años, del barrio Los Inmigrantes, se presentó en la Comisaría Primera y contó que había pasado la noche con dos amigos jugando play station.

El supuesto damnificado dijo que había llegado al lugar en el mencionado rodado propiedad de su hermano, y lo dejó estacionado. Cerca de las cinco de la madrugada y cuando pretendía regresar a su casa, el vehículo no estaba.

Inmediatamente regresó con sus compañeros de juego, con quienes estuvo hasta las seis de la mañana. Llamaron a un amigo remisero y lo trasladó hasta su propiedad. Allí le contó a su madre lo que había sucedido.

Según consta en la denuncia realizada por el joven, cerca de las siete de la mañana recibió un llamado telefónico de otro amigo, quien le manifestó que sobre la Ruta 9, a la altura de El Zanjón, dentro de un desagüe había un vehículo volcado con similares características al de su hermano.

El joven explicó que desconocía cómo este amigo se había enterado del robo del rodado, ya que él no lo veía desde hacía unos días. Además explicó que no tenía la llave, y que no recordaba si la había dejado puesta en el rodado o la había extraviado antes. Efectivos de la Comisaría Primera se comunicaron con sus pares de El Zanjón, quienes corroboraron que efectivamente era el vehículo denunciado como robado el que había protagonizado el accidente.

Los uniformados, bajo las órdenes de la Fiscalía de turno, trataban de determinar si los hechos sucedieron tal como lo contara el damnificado.