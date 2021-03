Se entregó el acusado de propinarle una golpiza a su ex

29/03/2021 - 00:03 Policiales

Un hombre que le propinó una golpiza a su expareja y se ocultó en la espesura del monte loretano, se entregó ayer en la Oficina del Menor y la Familia que depende del Departamento de Seguridad Nº 9, después de sentirse acorralado por la policía, y quedó alojado en la dependencia en calidad de detenido por disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, una mujer con lesiones en el rostro y traumatismos en distintas partes del cuerpo ingresó el pasado viernes a la guardia del hospital loretano, donde informó que fue agredida por su pareja.

Inmediatamente los efectivos policiales informaron sobre la situación a la fiscal de turno en ese momento, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de allanamiento y detención contra el agresor, medida que fue librada por la jueza de Género, Dra. Norma Morán.

A partir de ese momento, la búsqueda comenzó en la localidad de Puesto de Suárez donde los uniformados fueron informados que el sospechoso que buscaban ingresó a la zona montuosa del sector sin dejar rastros.

La búsqueda continuó en el domicilio de los progenitores de acusado, donde fueron atendidos por su hermana, quien no tenía información del mismo.

Ya en la noche del sábado, las averiguaciones continuaron en Villa Vieja, en el domicilio de la denunciante quien manifestó que su ex pareja no había regresado en todo el día al domicilio y que no sabría dónde estaría, así como también señaló que una de las hermanas de éste se hizo presente en su domicilio en horas de la tarde y la amenazó. “Si no levantas la denuncia y si les pasa algo a mis padres ya vas a ver lo que te va a pasar”, habría expresado.

Ayer en horas de la mañana, el hombre se presentó en la Oficina del Menor y la Familia que depende del Departamento de Seguridad Nº 9, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.