Clausuran tres despensas que vendían alcohol sin habilitación y desarticulan un baby shower y un cumple de 15 años

04/04/2021 - 14:27 Policiales

La División Prevención y Protección contra el Alcoholismo realizaron procedimientos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo para hacer cumplir los protocolos sanitarios, y en este marco clausuraron tres despensas en donde los clientes consumían bebidas al mostrador. Además desalojaron un baby shower con una veintena de personas y un cumpleaños de 15, eventos no autorizados.

De acuerdo con lo iniformado por fuentes policiales, los operativos se realizaron principalmente en el barrio Los Flores, donde tres comercios fueron clausurados por no contar con la documentación habilitante para el expendio de bebidas alcohólicas y consumo en el lugar, además de ahber incurrido en infracción a los Decretos Nacionales 167 y 168 y al Decreto Provincial N°2153/20.

El primero de los operativos tuvo lugar minutos antes de las 21 del sábado en un local de Independencia al 4.400 donde se observaron unas 6 personas consumiendo bebidas. Idéntica situación se vivió en otras 2 despensas de Independencia al 5.300 y al 5.700, donde otras 6 y 7 personas respectivamente, realizaban la misma actividad y no guardaban las distancias.

En los tres locales se labraron las actas de infracción correspondiente, y se informó a sus propietarios de todo lo actuado en base a las medidas preventivas que están en vigencia y con la anuencia de la Justicia de turno.

En otro orden de cosas, alrededor de las 22.30 del sábado, se detectó que en un domicilio particular del barrio Mariano Moreno de la Capital, se llevaba a cabo un baby shower (una reunión social no autorizada) con la participación de al menos unas 15 personas no convivientes, todas mayores de edad, y varios niños que serían sus hijos.

De inmediato el personal actuante se entrevistó con el propietario del inmueble, un hombre de 46 años, quien no supo justificar la presencia de esas personas en su domicilio, labrándose las actas de infracción para luego proceder al desalojo del domicilio por orden de la Dra. María Alejandra Holgado.

Asimismo, en una vivienda de la manzana 12 del barrio Villa del Carmen, la policía constató alrededor de las 2.30 de este domingo, que se desarrollaba una fiesta clandestina, más precisamente un cumpleaños de 15, reunión social que sus organizadores no estaban autorizados a llevar a cabo.

Lejos de abrir las puertas al personal policial que se anunció en reiteradas oportunidades, la música se detuvo y las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Varias veces, los uniformados, llamaron a la puerta de calle y no fueron atendidos. Tanto fue así que consultaron con un vecino, quien les habría mencionado que desconocía si en el lugar se llevaba a cabo una fiesta.

Luego de varios minutos de insistencia, una joven de 24 años salió y se entrevistó con personal policial a quien negó el acceso a la vivienda, pese a que se le explicaron los motivos de la presencia de los funcionarios, refiriendo la misma que en su morada no se llevaba a cabo ningún evento y que no permitiría el ingreso a su domicilio sin orden escrita de un Juez competente.

Atento a ello, se confeccionó un informe detallado de la situación para informar a la fiscalía de turno de todo lo acontecido, además tomándose placas fotográficas e imágenes de video del lugar.