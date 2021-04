Juzgarán a pareja por misteriosa muerte de una bebita en Taboada

06/04/2021 - 00:28 Policiales

Una pareja será juzgada en los tribunales, acusada de dar muerte a golpes a una beba oriunda de Buenos Aires, el 11 de febrero del año 2017 en Taboada, departamento Sarmiento.

En el banquillo de los acusados estarán sentados Florencia Ayelén Correa, procedente de Buenos Aires, y su ex pareja santiagueña José Domingo Carrizo, sobre quienes pesan cargos como “coautores de homicidio con ensañamiento y alevosía”.

Las imputaciones

El cuadro legal de la joven es más delicado. En el 2017 tenía 18 años y Carrizo, 16. Ella era la madre de Morenita y de ser condenada, la espera solo prisión perpetua. En cambio, Carrizo será juzgado por leyes de la minoridad y en el peor de los escenarios, de ser condenado, la pena oscilaría entre los 10 y 15 años.

De acuerdo con la hipótesis de las fiscales Érika Leguizamón y Jésica Lucas, la beba fue conducida aquella tarde al Hospital de Fernández. Allí, los médicos determinaron que presentaba secuelas de reiterados maltratos. La muerte de la niña derivó en una investigación.

Un celular

La teoría más fuerte era que Carrizo se ofuscó porque la beba le arrojó el celular al piso y se lo rompió. Molesto, la habría golpeado, deslizaron los voceros policiales.

Al ser apresados, Correa habría manifestado: “Esperábamos que a mi novio le enviara plata su patrón”, ya que el joven trabajaba en Buenos Aires... “Él (por Carrizo) me maltrataba, encerraba y golpeaba. Dijo que me mataría si quería volver a Buenos Aires. Tenía una escopeta junto al ropero. Ese día me tiró con un palo de escoba y le pegó a Morena”, habría asegurado, 40 días después de la muerte de la chiquita.

Detenida

La Justicia dictó la prisión preventiva. Correa fue alojada en un organismo policial de El Rincón. A su vez, Carrizo, internado en un centro para menores.

Durante estos años, los abogados defensores hicieron diversos planteos. Sólo Carrizo fue externado en el 2020. La Cámara de Apelaciones le dijo no a Correa, quien llegará a juicio privada de la libertad, ya que todos los pedidos de cese de prisión fueron rechazados.