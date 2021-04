Prisión perpetua para “Ruly” Concha por haber asesinado de 8 puñaladas a su ex, Claudia Páez

12/04/2021 - 01:14 Policiales

El hombre acusado de haber asesinado a su ex pareja de 8 puñaladas en la vereda de su casa, fue condenado a prisión perpetua al ser encontrado culpable del femicidio.

“Homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”, es decir femicidio y de “lesiones leves en concurso real de delitos”, eran los cargos en contra de Rubén Marcelo Concha.

A través de una plataforma virtual, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrado por los Dres. Luis Domínguez, Juan Carlos Storniolo y María Eugenia Carabajal, lo sentenció a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del crimen de Claudia Páez.

En la madrugada del 10 de diciembre de 2015, Concha se presentó en la casa de su ex y le asestó varias puñaladas cuando ésta salía de un inmueble ubicado en el barrio Ulluas de esta ciudad, tras lo cual huyó del lugar. La mujer murió.

El caso

La escena del horror fue el frente de una casa en Manzana F, Lote 25. La víctima resultó Claudia Páez, de 45 años, ex pareja de “Ruly” Concha (37).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, cerca de las seis de la mañana “Ruly” aguardó paciente que Páez abriese la puerta para dirigirse a su trabajo. Afuera la esperaba, en automóvil, su amigo Fabián Peralta, de 38 años.

“¡Vos no te metas!”, habría vociferado enfático el albañil, armado con un cuchillo, ordenándole a Peralta que no intervenir. “Ruly” esperaba fuera la casa sentado en su motocicleta. Ni bien Páez salió a la vereda para subir al coche, el acusado salió despedido hacia ella.

Testimonio

Una pareja de novios declaró a la policía: “El de la moto se bajó; sacó un cuchillo y fue directo a ella”. En tanto, Peralta añadió: “Me dijo que no me metiera; que la cosa era con ella. Quise defenderla y me hincó en un brazo”. Sin resistencia alguna, “Ruly” le clavó el cuchillo en el centro del pecho de Claudia, que cayó al piso. El atacante se arrodilló y le asestó ocho heridas en total.

Mientras “Ruly” escapaba, Peralta socorrió a Paz y la condujo al Hospital Regional. Aquel viaje hacia el nosocomio pareció eterno y la víctima llegó a la guardia con su último aliento de vida. Entre corridas de médicos y enfermeros, la muerte se precipitó por la gravedad de las heridas.