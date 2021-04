Le dijeron a pareja de jubilados que habían secuestrado a su hija y les sacaron U$S 50.000

13/04/2021 - 23:37 Policiales

“¡Tenemos a tu hija y a tu yerno secuestrados. Queremos la plata!”, ordenó ayer una voz desconocida por teléfono a una pareja de jubilados de Bandera, departamento Belgrano, y en menos de una hora la despojó de U$S 50.000, más de $ 5.500.000.

Todo fue un engaño, un secuestro virtual. La víctima resultó hombre de apellido Burgos, de 76 años, del Bº Avellaneda, según emana de la causa por “extorsión y estafa” a cargo del personal de la Seccional 21 y la fiscal Andrea Darwich.

De acuerdo con la denuncia de Burgos, a las 7:45 recibió un llamado telefónico a su línea fija. No estaba solo, lo acompañaba su esposa de apellido Sopi, de 78. Una voz masculina dejó en claro que habían secuestrado a su hija y yerno. El dramatismo se potenció del otro lado de la línea. Dos personas gritaban y lloraban, como si de verdad se tratara de las víctimas. “Papi, dale la plata. Ya me rompieron la boca y no puedo hablar bien”, imploraba una voz femenina.

Mientras tanto, él o los delincuentes exigieron los números de los celulares de la hija y de yerno. Los llamaron y así pudieron mantener las líneas ocupadas de los supuestos secuestrados, mientras los jubilados eran presionados para entregar dinero.

“... Un tiro”

“Le vamos a pegar un tiro a tu hija”, insistió el secuestrador. “Solo tengo U$S 50.000. No tengo más. ¿Qué quieres que haga?”, imploró Burgos, reconociendo que contaba con el dinero. Del otro lado, su esposa también le exigía que entregara el dinero para salvar a sus familiares. Al instante, el delincuente impuso las condiciones en que se haría efectivo el pago. “Hay dos motos custodiando afuera de tu casa. Una en cada esquina. Vos sales y dejas la plata en una bolsa al frente de tu casa”, ordenó.

“Después, entras de nuevo. Irás al baño y tirarás de la cadena. Así sabré que ya dejaste la plata”. Tal cual lo ordenado, Burgos salió de la vivienda y dejó una bolsa con el dinero. Después de las 8 de la mañana apareció un auto rojo. Descendió un individuo con capucha y barbijo. Recogió la bolsa y se retiró.

Diez minutos después, las víctimas pudieron comunicarse con la hija y el yerno, quienes estaban bien, en su casa. Todo había resultado un engaño, un secuestro virtual.

Denuncias sin pagos de rescate en Selva

La policía habría recibido denuncias similares en Selva. Aunque no de la magnitud de la pareja de jubilados Burgos, los investigadores deslizaron que hubo particulares que denunciaron maniobras parecidas, pero sin que nadie hubiera llegado a pagar a los delincuentes.

Los funcionarios policiales coordinaron ayer un control total en las rutas aledañas a la ciudad de Bandera.

En efecto, serían inspeccionados los vehículos con patentes ajenas a Santiago, ya que los investigadores saben que las próximas horas son decisivas para recuperar el botín.

Consejos útiles para evitar caer en una trampa virtual

La policía aconseja a la población evitar dar información personal y cortar rápidamente la llamada cuando desconocidos se comuniquen para decir que tienen familiares secuestrados.

Las personas reciben un llamado de teléfono de delincuentes con el solo objetivo de robarles dinero o elementos de valor, diciendo que un familiar fue secuestrado o sufrió un accidente.

Los especialistas aconsejan nunca brindar información personal de algún familiar o actividad que realice y al mismo tiempo advertir de esta situación al resto de la familia.

Llamar a la persona a la cual se cree que fue víctima del presunto secuestro o accidentada, siempre con calma y si es posible, utilizar un teléfono alternativo.

Otro consejo, cortar la llamada con excusas como batería baja o pérdida de la señal de teléfono. Jamás agendar en su celular números con la palabra “mami” o “papi”, para evitar problemas en caso de extraviar o sufrir el robo del aparato.

A contrarreloj, allanamientos tras un auto y un sospechoso

La Fiscalía habría requerido allanamientos, más secuestro de un Renault Logan rojo y detención de un hombre oriundo de Buenos Aires.

Pese al hermetismo impuesto a la causa, se sabe que la policía intercambió información y ya tendría la identidad del titular del coche captado por las cámaras a las 8:45, frente a la casa de la pareja de jubilados engañados.

Con luz verde, los policías trabajaban anoche contrarreloj, sin descartar que el coche ya haya salido de Bandera, o bien se encuentre oculto.

La segunda posibilidad sería hasta que cese la exposición policial y los delincuentes logren abandonar Belgrano, hipótesis que decaía anoche.