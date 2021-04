Apresaron a funcionario policial acusado de arrastrar por el piso, intentar ahorcar y golpear contra la pared a su pareja docente

15/04/2021 - 01:52 Policiales

Un cabo primero habría sido apresado en Frías, sindicado de golpear a su pareja, docente, con quien convivía hace 4 años.

La víctima resultó Soledad Rodríguez, de 28 años, del BºCentro Oeste, según emana de la causa a cargo de la fiscal Macarena Vildoza.

El acusado es Fernando Cejas, confirmó ayer la damnificada a EL LIBERAL.

Según la denuncia, el cabo llegó de madrugada a su casa. Entró con su camioneta y chocó la motocicleta de la maestra.

De los gritos habría pasado a la violencia, al sujetarla del cuello y lanzarla contra la pared.

Fue una madrugada de insultos denigrantes, en cuyo extremo el policía la habría arrojado al piso, arrastrado y atacado a patadas. Los gritos alertaron a sus vecinos. Aparecieron policías y pudieron salvarla.

El uniformado se fue de la casa en su camioneta, pero ya habría sido apresado, se supo anoche. “Me tomó del cuello. Me tiró contra la pared y empezó a asfixiarme. Apretaba fuerte, al punto que no podía ni gritar. Me traté de defender como pude. Tome un palo de chicote para detenerlo. Logré que me soltara, pero en el momento que me quise estabilizar me tiró de nuevo al suelo y ahorcó. En ese momento yo ya sabía que no salía viva de esa. Tiré manotazos hasta que me soltó, se paró y empezó a patearme en el suelo”. Dolida, pero digna tras la pesadilla, la docente relató ayer su calvario por Facebook. l