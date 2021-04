Magliano ahora denunció que se investigue traslado de 2.500 vacas sin su consentimiento

16/04/2021 - 01:49 Policiales

El empresario detenido Luis Alejandro Magliano formuló ayer una denuncia ante Mesa de Entradas de la Fiscalía, dentro de la investigación por presunto robo de 4.600 cabezas de ganado a empresas de la provincia de Buenos Aires.

“Atento lo ya expuesto y lo que dicen los medios, solicito que de manera urgente se investigue lo sucedido con estas aproximadas más de 2.500 cabezas de ganado que habrían sido extraídas sin mi consentimiento y trasladadas indebidamente desde los campos de Óleos del Centro y que estaban -fueron encontradas por procedimiento realizado por el MPF- en el establecimiento La Galesa y en un campo de Córdoba de la firma Agrolam SA (que serían de la capitalizadora AdBlick Ganadería)”, señaló Magliano en un escrito ante el fiscal de turno.

“Debiéndose investigar además todo lo sucedido respecto de otros capitalizadores que habrían obrado en similar sentido al descripto supra, debiéndose determinar cómo es que estaban en poder de quien no era su propietario, cómo fue el traslado y bajo qué condiciones y con qué documentación se hicieron los mismos”.

También solicitó “verificar todos aquellos que participaron de la cadena de esas extracciones indebidas y traslados desde la propiedad de la empresa hacia otros establecimientos ganaderos que aún desconozco cuáles serían; no obstante ello confío en que la Justicia ninguna distinción deberá hacer en base a las condiciones, cargos y supuestas posiciones y contactos de quienes habrían cometido hechos que serían ilícitos”.

Versiones

No es todo. Magliano también requirió “que se proceda a investigar lo sucedido respecto de las distintas versiones que circulan acerca de que los animales hallados en ese establecimiento tendrían una sobremarca, ya que ello podría configurar otro tipo de delito”.

Ahondó: “De igual modo, solicito que se ordene realizar una inspección ocular en los campos que fueron allanados en los autos donde me encuentro detenido y a los que hice referencia supra, a fin de que se constate qué tipos de animales se encontraron, a quién/es pertenecen, qué marca tienen éstos, debiendo investigarse toda la documentación que ampara su extracción, traslado, tenencia, posesión y propiedad”.

En el extenso escrito también solicitó que “se remitan e incorporen a estas actuaciones las constancias documentales de los resultados de los allanamientos llevados a cabo en La Galesa, en el campo de la firma Agrolam y otros establecimientos vinculados el hecho por el que me encuentro imputado y cuyos autos mencioné supra, a fin de que se verifique si también se pudieron resguardar instrumentos propios de la marcas (p. ej. crotales, marcas de hierro), sellos, documentos con la supuesta sobremarca, etc.; caso contrario de no obrar esos elementos resguardados, solicito se ordenen nuevos allanamientos para buscar ese tipo de elementos”, enfatizó.l

Sociedad Rural del Noreste Santiagueño

”Ante las derivaciones de la causa judicial por la desaparición de hacienda bovina en nuestra región, la Comisión Directiva de Sociedad Rural del Noreste Santiagueño sostiene la necesidad de actuar con prudencia, contando en las instituciones administrativas y judiciales actuantes, bregando por un responsable tratamiento mediático de la causa desde nuestra Institución” expresa en un comunicado de la entidad enviado a esta Redacción. La institución profundizó: “Colaboraremos y nos comprometemos con la Justicia para esclarecer estos hechos y que sean absueltas las personas que no tienen ninguna responsabilidad en esta delicada y complicada situación”.

Firman, el presidente, Marcelo Herasimchuk y Jorge Gutiérrez, vice.

Agrolam aclaró cómo recibió los animales en el 2020

”Ante los hechos de público conocimiento, relacionados con la causa penal en la que se encuentra involucrada la firma Óleos del Centro, desde Agrolam S.A. nos vemos en la obligación de aclarar que la hacienda denunciada como robada y que la Justicia identificó en el día de la fecha en nuestro establecimiento, es propiedad de la firma AdBlick Ganadería y fue recibida por Agrolam SA a finales de noviembre de 2020 bajo un contrato de capitalización, reiterando que la misma no es de nuestra propiedad”.

Según un comunicado firmado por Juan Martín Miretti, apoderado de Agrolam, “queremos remarcar que nuestro vínculo con la hacienda identificada por la Justicia, en el establecimiento agropecuario ubicado en Quimilí, surge del compromiso del servicio ganadero a campo asumido por Agrolam S.A. con la firma AdBlick Ganadería (dueña de la hacienda)”. Ahonda: “Dando cumplimiento al acuerdo de ‘Capitalización’, acto jurídico celebrado de buena fe con dicha firma (el capitalista), el día 17 de noviembre de 2020, ingresó a nuestro establecimiento un lote de animales (2.170 cabezas). Señalamos, además, que, en cumplimiento de las normativas vigentes, todos los movimientos de hacienda realizados se concretaron formalizando los trámites, certificados y autorizaciones correspondientes ante Senasa: documentación oficial que respaldaba ante nuestra empresa la titularidad de AdBlick Ganadería de todas las cabezas de ganado que recibimos en capitalización, documentación que pusimos a disposición de la Justicia”.l