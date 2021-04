Desesperada búsqueda de mujer “perdida” el día de su cumpleaños 64

20/04/2021 - 00:44 Policiales

Una mujer es buscada intensamente por su familia desde el sábado,cuando se retiró de la casa de una hija en el Bº Tabla Redonda, ciudad de La Banda.

Se trata de Salma Graciela Villalba, de 64 años, con domicilio en calle Maipú del Bº Banfield, también de La Banda.

Según el testimonio de Lorena Lescano, una de sus dos hijos, su madre se retiró tras visitarla el sábado, por la tarde desde manzana C, Lote 4, del Bº Tabla Redonda.

Enferma

En diálogo con EL LIBERAL, Lorena relató que su mamá estuvo en su casa razones de salud (gastritis e hipertensión arterial). “Después en remís se trasladó al domicilio de una sobrina ubicado en calle Maipú al 700, cerca de las 19”.

Añadió que una hora después, “pregunté si había llegado y me dijeron que no. Me comuniqué con la empresa y la operadora de turno me informó que el chofer de la unidad dijo que mi madre había bajado en calle Entre Ríos y Besares”.

Particularidad

Detalló que Salma presenta las siguientes características físicas: estatura 1,65 m, cabello largo color negro, ojos marrones oscuros, cutis blanco, cuerpo delgado.

Vestía en la oportunidad una campera de hilo color negra, remera negra, pantalón tipo bahiano a rayas blancas y negras.

Agregó como dato de relevancia que la medicación que está tomando pudo haber provocado algún efecto que le provocara pérdida de la orientación. Además afirmó que su mamá no posee teléfono celular.

Por cualquier novedad, transmitirla a la comisaría más cercana a su domicilio.l