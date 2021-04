Bioquímica fue asaltada en su casa y le pusieron un cuchillo en el rostro para llevarse $50 mil

23/04/2021 - 00:13 Policiales

Una bioquímica que reside en pleno centro de la ciudad, vivió una pesadilla en la madrugada de ayer cuando despertó con un delincuente tomándola del cuello y colocándole la hoja de un cuchillo en su rostro, amenazándola de muerte y exigiéndole la entrega de dinero.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales, el hecho se registró ayer en horas de la madrugada en un inmueble de calle Libertad al 100, a metros de la intersección con calle Roca, donde también funciona un centro médico con varios consultorios.

En la planta alta, reside la Dra. María Cristina Aliaga, la cual fue atacada por un ladrón y no tuvo otra alternativa que darle el dinero que tenía guardado en su vivienda, poco más de $50 mil.

“Pensé que estaba soñando, que era una pesadilla. Yo estaba en mi cama, me agarró del cuello y me dijo que me iba a matar”, comenzó relatando Aliaga a Noticiero 7 sobre los dramáticos minutos que tuvo que atravesar.

“Tenía un cuchillo tipo tramontina, él estaba con barbijo, era un chico de mediana estatura con pelo corto. Yo le di de inmediato todo lo que tenía en la caja fuerte, me dijo que no grite, que no llame a nadie y se fue”, precisó la damnificada.

“En un primer momento pensé que se trataba de una broma, que podía ser mi hijo que había llegado, pero cuando me dijo que le dé plata o me mataba, me di cuenta de la situación”, aseguró la profesional que ayer en la mañana aún tenía las marcas en su rostro y cuello producto de las lesiones provocadas por el delincuente.

La profesional entregó cerca de $50 mil en efectivo. El sujeto escapó entonces con rumbo desconocido.

La mujer dijo que el ladrón ingresó en la vivienda por la puerta principal que, a pesar de tener un picaporte ciego, se encontraba sin llave, por lo que la forzó y así pudo entrar y escapar por el mismo lugar.

En su testimonio, Aliaga señaló que el delincuente le exigía más dinero, pero que ella le aseguró que eso era todo lo que tenía y que el ladrón revisó toda la casa antes de darse a la fuga.

A partir de la denuncia, la policía trabajó en la vivienda y realizó las pericias correspondientes por disposición de la fiscal de turno, en busca de algún rastro del autor del asalto.

La policía busca intensamente al hombre, recabando datos que contribuyan a la investigación y revisando las cámaras de seguridad de la zona.

Serían reiterados los ilícitos en cercanías de Roca y Libertad

La damnificada del asalto reveló que en las últimas semanas se registraron varios ilícitos en el sector, expresando así su preocupación.

María Cristina Aliaga sostuvo que robaron bicicletas, motos, billeteras y hasta violentaron el automóvil de un vecino para sustraer las pertenencias que había en el interior.

La bioquímica aseguró que creció el temor entre los vecinos, pese a que viven a apenas unas cuadras de la plaza principal de la ciudad, por lo que solicitaron que la Policía aumente la frecuencia de los recorridos por el sector.

Los vecinos y comerciantes aportaron cámaras de seguridad para ser analizadas por los investigadores.

Las fuentes deslizaron que por la descripción de la víctima, los investigadores ya tendrían a un sospechoso en la mira y no descartan que en las próximas horas puedan surgir importantes novedades en torno al hecho ilícito denunciado.