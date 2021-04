Socios denuncian por presunta “administración fraudulenta” a autoridades de una cooperativa

25/04/2021 - 02:29 Policiales

Un total de 42 asociados denunció penalmente a las autoridades de “La Unión Cooperativa de Trabajo y Transporte”, atribuyéndoles el supuesto delito de “administración fraudulenta” en cifras millonarias y cuestionaron el cierre del balance del 2020.

Así lo materializaron los asociados mediante una presentación con el patrocinio del abogado Guillermo Ruiz Alvelda, la cual esta semana sería remitida a la División Delitos Económicos.

Concretamente fueron denunciados el presidente; secretario; tesorero y un contador auditor “y/o quienes resultaren coautores, partícipes, cómplices o encubridores, en razón de una consecución de hechos que pasamos a exponer...”, subrayaron en el escrito.

En la introducción manifestaron que “desde el 3 de febrero de este año, 42 asociados de un total de 89, solicitamos formalmente” la renuncia al presidente, “fundamentando en cuestiones de hechos , que indignan a esta parte su continuidad por tantos actos de injusticia y situaciones inapropiadas, no decorosas que merezcamos como socios activos de esta cooperativa en la cual trabajamos y honramos por ser fuente de ingreso de nuestras vidas y sustento económico de nuestras familias”.

Destacaron que a lo largo de los últimos años “nunca pudimos acceder a la base de datos de los registros contables de nuestra cooperativa”. “Desconocemos si nuestra cooperativa afronta causas judiciales y posee deudas impositivas nacionales y provinciales contraídas impagas”, acotaron.

Profundizaron: “...de la comparación de los estados contables surgen diferencias exclusivamente en el rubro Ingresos , modificando los importes en las Cuentas: A) Línea Santiago-Loreto-Brea Pozo; B) Turismo Estudiantil y C) agregando una nueva cuenta: ‘Intereses Plazos Fijos’. El monto de la diferencia asciende a $ 24.274.957,22”.

Reprocharon también que en la cuenta Bienes de Uso, “un incremento de $30.000.000, el cual no se encuentra reflejado en el anexo. ¿Cómo se realizó si no se justifica en el pasivo, ahorros ni flujos de efectivo? En el comparativo no se justifica el gasto de cámaras cubiertas, así como tampoco del combustible, ya que según el informe del auditor, no tuvo el mismo uso que el año anterior, viáticos de movilidad, montos similares. Imposible de justificar si el trabajo fue totalmente diferente”. l