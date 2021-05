Un joven le propinó un cabezazo en el rostro a su propia madre y la amenazó con asesinarla

05/05/2021 - 02:27 Policiales

Un joven fue detenido por orden de la Justicia después de haber agredido salvajemente a su madre y haberla amenazado de muerte. Una amiga de la damnificada que en ese momento realizaba una videollamada, fue la que alertó a la Policía.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el grave hecho se registró en la jornada del domingo, cuando una mujer que reside en Buenos Aires realizaba una videollamada con su amiga, de 54 años de Sumampa.

En ese momento, el hijo de 19 años de la docente le habría manifestado: “Tengo pasión por hacerte daño, te quiero ver muerta, me has c... la vida, no te voy a dejar en paz hasta que te mate”.

Ante las gravísimas amenazas, la amiga le preguntó a la damnificada qué era lo que sucedía y ésta última admitió que venían teniendo problemas, discusiones y que el fin de semana la había agredido propinándole un cabezazo en el rostro, por lo que tenía hematomas visibles.

Como la víctima se negaba a radicar la denuncia, fue su amiga quien de inmediato se comunicó con los efectivos de la Seccional 33, ya que había admitido que temía por su vida.

Los efectivos se dirigieron urgente y se entrevistaron con la mujer, la cual admitió la situación, los hechos de violencia y las agresiones sufridas, pero insistió en que no quería denunciar a su hijo por temor a las represalias.

Intervención

Sin embargo, el hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Andrea Juárez, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó que la damnificada sea examinada por el médico de Policía, el cual constató las lesiones y diagnosticó 10 días de curaciones.

Mientras tanto, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

En consecuencia, la fiscal requirió una orden de detención en contra del joven de 19 años, medida que fue concretada de forma inmediata.l