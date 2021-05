El incendio en la empresa San Cristóbal generó pérdidas por más de $150.000.000

05/05/2021 - 03:06 Policiales

Miguel Lladón, dueño de la empresa San Cristóbal, donde la noche del lunes se generó un incendio que consumió por completo diez unidades de media y larga distancia, dialogó con Radio Panorama sobre el daño que causó el fuego y las pérdidas.

“El incendio se desató cerca de las 22. Las pérdidas fueron totales y quedaron inutilizados diez colectivos doble piso que son los que hacen el recorrido Tucumán-Santiago, Retiro. Además dos camionetas de la empresa y el auto particular de un chofer”, expresó el empresario. “El fuego se generó en una de las unidades quemadas, y esa la sorpresa porque no sabemos qué fue lo que pasó. Siempre hay un custodio en la puerta de la empresa. San Cristobal es colindante con Autotransporte Decano, por eso fue la confusión”.

“Se estaba cargando combustible en uno de los colectivos y el surtidor de la empresa está casi a la entrada del predio. Los colectivos están treinta metros más al fondo. Cuando terminan de cargar el combustible en uno de los ómnibus que hace recorrido en Capital, sienten una explosión”, relató.

Luego continuó: “El coche que se estaba cargando cubría la visión, y cuando terminan lo sacan y entonces el cargador de combustible cuelga el pico del surtidor, va a ver qué fue lo que explotó y cuando llega al interno 1073 -Marco Polo modelo 2019- quiere abrir la puerta de la cabina y el fuego lo envuelve”.

“Es decir el fuego fue en la cabina del interno 1073 y todavía no sabemos qué fue lo que generó la explosión, ni qué pasó. Los colectivos estaban perfectamente acomodados uno al lado del otro. Las dos camionetas y el auto al frente, que son los vehículos que se mueven para salir a hacer auxilios y controles”, sentenció.

Según reveló Lladon: “Todos los rodados estaban con el motor apagado. Solo el colectivo que estaba cargando combustible era el que tenía el motor encendido y ya se había retirado del predio, hacia el Decano”.

Explicó que “los colectivos están llenos de material inflamable: tienen poliuretano expandido, madera de fenolico (aserrín prensado) que prende fuego muy rápido. Los asientos son de pana con acolchado de goma pluma. El torpedo es de plástico derretido”.

El empresario sostuvo que otro de sus empleados que advirtió lo que le sucedía a su colega, “sacó todos los carros matafuego -de 50 kilos- y derramaron todo el contenido y no obstante eso no lograron sofocar las llamas”.

“El fiscal interviniente y los peritos de Bomberos y Criminalística trabajaron en el lugar. Cerca de las tres de la mañana cuando se logró controlar las llamas, se valló la zona. Las llamas se avivaron cerca de las 4.30, y volvieron a trabajar otra vez para sofocar el fuego”, afirmó.

Indicó que “el Fiscal se llevó sorpresas, porque cómo me explican que un colectivo que está parado desde el año 2019 (antes de la pandemia), con el motor detenido, sin marcha, produzca una explosión en la cabina que desate el incendio”, cuestionó.

Consultado sobre la posibilidad de que se tratara de un hecho intencional, Lladón sostuvo: “El temor está, nada más que no tengo la certeza para asegurarlo y no quiero hacer acusaciones falsas. Pero a mí me hace ruido, como le haría ruido a cualquiera”.

“La desesperación era tan grande que no sabíamos qué hacer. Supongo que las pericias determinarán las causas. No quedó nada de los colectivos. Todo esqueleto. Soy reticente a creer que se trató de una causa motriz”, indicó.

Además expresó que cada uno de los vehículos vale “aproximadamente 20.000.000 de pesos”, e indicó que la pérdida total por los daños “según mis cálculos brutos asciende a los 150.000.000 de pesos. Más los daños que le generó el calor a las paredes del galpón, las cuales se encuentran en peligro de derrumbe”. l