Detuvieron al empresario José Demicheli cuando ingresaba a la provincia

El empresario José Demicheli fue detenido por la Policía al ser interceptado en la ruta 34 a la altura de Malbrán, departamento Aguirre. El titular de la firma ADBlick era buscado por su presunta participación en una maniobra ilícita que fue denunciada por el robo de 4.600 cabezas de ganado.

Efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta en la que se trasladaba el empresario en la mencionada ruta y lo detuvieron por disposición de la Justicia.

Cabe recordar que el último viernes se conoció el fallo del tribunal de la Cámara de Apelaciones, en el que habían confirmado la denegatoria de la eximición de prisión que había presentado a mediados de abril.

Con la resolución del viernes, continuaba vigente la orden de detención en su contra, por lo que los funcionarios policiales procedieron a hacer efectiva la medida.

El empresario ganadero adujo que se trasladaba a esta ciudad para ponerse a disposición de la Justicia interviniente en la causa, pero los policías cumplieron con la orden de detención librada oportunamente.

Se prevé que el ahora detenido preste declaración de imputado en el transcurso de esta semana.

José Demicheli es el titular de la Fiduciaria ADBlick Ganadería, empresa que declaró como de su propiedad 230 terneros que fueron hallados en el establecimiento rural Agrolam (en Quimilí), pero que en realidad tenían las marcas pertenecientes a cuatro sociedades bonaerenses que denunciaron el “robo” o “desaparición” de 4.600 vacunos desde dos campos en Weisburd y Campo Gallo, donde habían sido alojados para cría y engorde en establecimientos pertenecientes a la firma cordobesa Óleos del Centro (propiedad de Luis Magliano).

La fiscal que lleva adelante la investigación, Dra. Mariela Bitar de Papa, había requerido oportunamente allanamientos y procedimientos en oficinas de ADBlick en Buenos Aires, desde donde se secuestró documentación, además de la que la firma aportó de forma voluntaria a mediados de abril.

La empresa y el propio Demicheli aseguran que ellos son una parte damnificada en toda esta trama. Para la Justicia local habría algunos grises y consideraría que no podían desconocer el origen de los animales que adquirieron de parte de Magliano.

La palabra del acusado antes de ser capturado

Desde la firma ADBlick Ganadería emitieron un comunicado tras la detención de su titular, José Demicheli. El escrito señala: “En el día de la fecha José Demicheli se presentó ante las autoridades de la provincia de Santiago del Estero, a los fines de ser recibido el día lunes por la fiscal Mariela Bitar de Papa, que entiende en las actuaciones relativas a los hechos que se investigan en la Justicia de dicha provincia”.

Dijo Demicheli: “tan pronto fue denegado mi pedido de eximición de prisión vine a la provincia a ofrecer todas las explicaciones que requiera la Sra. Fiscal, porque soy un buen hombre de negocios y un ciudadano de bien, y los hechos deben ser esclarecidos. La empresa que lidero es una víctima más de esta situación y aclararemos todo lo que fuera necesario. Toda la documentación que así lo acredita está en el expediente desde el 16 de abril cuando nos presentamos espontáneamente”.

“La empresa que represento ha acreditado en las actuaciones ser comprador de buena fe del ganado oportunamente secuestrado en el marco de la investigación. La Cámara de Apelaciones sostuvo que es atendible que deba apersonarme a declarar y deponer las explicaciones personalmente y a eso he venido”.

Al respecto, los abogados de Demicheli, Dres. Guillermo Rivarola, Lucas Vieyra Ortiz y Lautaro Peralta Galván, manifestaron que “definitivamente José se presenta en Santiago y esperamos sea recibido por la fiscal el mismo día lunes (por hoy). No hay motivo alguno para que no sea excarcelado luego de que preste declaración personalmente, pues toda la prueba incorporada a la causa demuestra claramente que, dado su carácter de comprador de buena fe de la hacienda secuestrada, siempre debió ser considerado uno de los damnificados por los hechos denunciados y no un imputado”.