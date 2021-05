Desgarrador relato de una víctima de intento de abuso

22/05/2021 - 01:30 Policiales

Una joven bandeña vivió una horrible experiencia la noche del jueves cuando regresaba a su casa y fue interceptada por dos desconocidos que la derribaron de su motocicleta y la arrastraron hacia una zona montuosa donde intentaron abusar sexualmente de ella. Asegura que no es la primera vez que la atacan y afirmó que teme por su vida.

La damnificada brindó un desgarrador testimonio a Noticiero 7 y al borde de las lágrimas relató el calvario que vivió el jueves alrededor de las 21, a la vera de la ruta 11, en cercanías a la fábrica Coteminas.

Según precisó la joven, había salido de su trabajo en la zona céntrica de La Banda y regresaba a su vivienda por la mencionada ruta, siguiendo el trayecto que hace a diario.

Pasando la fábrica, observó que dos hombres estaban detenidos a un costado con su motocicleta tipo Honda CG de color rojo.

Al pasar cerca de ellos, uno de los depravados la habría empujado y provocó su caída. Ella trató de reponerse rápido, pero los acusados la tomaron de los brazos y piernas y la arrastraron hacia una zona de malezas.

La joven relató que trataba de zafarse y en un momento recordó que tenía un gas pimienta, porque ya la habían seguido hace poco más de dos meses y la habían manoseado en sus partes íntimas.

La damnificada roció el gas sobre el rostro de uno de ellos, pero los agresores lograron reducirla.

“Pude ver cómo el otro se estaba desprendiendo el pantalón”, recordó la joven con la voz entrecortada por la angustia.

La víctima continuó con su relato: “Me rompieron mi pantalón y mi ropa interior. Me costó mucho llegar a mi casa tras escapar. Anoche (por el jueves) me imaginé lo peor, pensé que me querían quitar la moto, nunca imaginé que querían abusar de mí”.

En el caso ya estaría interviniendo la Policía y la Fiscalía de turno para tratar de identificar a los agresores.