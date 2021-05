Jueza de Género, Norma Morán, resistió a un asalto y sufrió múltiples golpes en todo el cuerpo

30/05/2021 - 00:48 Policiales

Un delincuente asaltó ayer en la calle a la jueza de Género, Norma Morán, y le provocó heridas de consideración empecinado en despojarla de su monedero, propósito que no pudo concretar por la férrea resistencia de la víctima y la oportuna intervención de tres vecinos.

El asalto fue perpetrado en la antevíspera, a las 17.15, en calle Saavedra y avenida Belgrano, mientras la jueza regresaba de caminar desde una plaza cercana, según confirmó la propia víctima a EL LIBERAL.

La hipótesis policial es que el maleante siguió a Morán mientras caminaba por calle 3 de Febrero, después giró en Belgrano y decidió asaltarla al llegar a calle Saavedra, al frente de un centro de salud.

Primera persona

“Sentí que alguien me agarró del hombro para quitarme el celular, que lo tenía en la mano. Me tiró con mucha fuerza y me lanzó de espaldas al piso por suerte no me desnuqué. Yo me aferraba a un monedero tejido en el que tenía el celular, mientras el sujeto me intentaba golpear”, señaló Morán a EL LIBERAL.

“Grité con todas mis fuerzas y salieron los vecinos del frente y otras personas que pasaban y vieron todo”, ahondó la damnificada. Al declarar en la policía, Morán detalló que el asaltante era robusto, de estatura mediana y cabello ondulado. Vestía una remera corta con rayas verdes y blancas y un pantalón crema.

Desconcierto

La presencia de terceros en el lugar hizo desistir al desconocido quien se dio a la fuga por Belgrano hacia el norte. Al arribar al pasaje Ramón Carrillo lo esperaba una mujer (con pullóver rojo), y un niño, en una motocicleta Yamaha 150 cc negra.

El delincuente ascendió a la moto y huyeron por Ramón Carrillo hasta el Sargento Cabral. Ingresaron a Pueyrredón. Allí, la mujer le dio el control de la moto al individuo. Éste continuó por Pueyrredón, Belgrano y aceleró hacia el norte, según las cámaras de seguridad de la zona.

Visiblemente dolorida, la funcionaria fue trasladada hasta su casa y asistida por el médico de policía. Sufrió escoriaciones, hematomas y un fuerte golpe en la cabeza.

La policía está tras el delincuente ya que habría varias cámaras de seguridad privadas que captaron el frustrado asalto y la agresión física a Morán.

Hubo un ataque anterior en 2018 por un “motochorro”

No fue la primera vez que la jueza sufre un ataque. En agosto del 2018 la asaltaron y despojaron de dinero, dos celulares, documentación y otros bienes.

El asalto fue perpetrado de noche en inmediaciones de Garibaldi y Hércules Ochiuzzi. Al ser socorrida por personal de la Seccional Tercera, la víctima señaló que minutos antes caminaba de regreso a su domicilio y que en forma sorpresiva, un “motochorro” la interceptó y le exigió que entregara todas sus pertenencias.

En efecto, la doctora Morán le habría manifestado al delincuente que le entregaría todos sus bienes, pero que sólo quería quedarse con su celular corporativo que llevaba en su bolso. El maleante no aceptó y de un tirón le arrebató el bolso y huyó por calle Garibaldi hacia el norte.

En aquella oportunidad, la magistrada fue despojada de un celular Samsung J7, otro de la misma marca Grand Prime, de su billetera con $ 5.000, documentación personal, carné de obra social y las llaves de su domicilio.l