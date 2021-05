Mecánico amenazó de muerte a su ex y a su propio padre

30/05/2021 - 01:16 Policiales

Un hombre fue detenido por disposición de la Justicia, después de que protagonizara dos graves episodios en los que amenazó de muerte a su ex pareja y en otra oportunidad robó y amenazó a su propio padre, aparentemente por problemas de adicciones.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, ayer pasado el mediodía se presentó una mujer en la Comisaría 10ª para radicar una denuncia en contra de su ex, un mecánico de 37 años, domiciliado en el barrio Smata.

La damnificada relató que hace tres años se había separado del denunciado a raíz de los hechos de violencia y desde entonces tienen un régimen de visita para el hijo que tienen en común, en el que el acusado lo puede ver tres días a la semana, siempre y cuando esté en condiciones de hacerlo.

Siempre en función de la denuncia, la mujer señaló que hacía dos semanas que no le permitía a su ex que viera a su hijo porque había recaído en sus adicciones.

Siguiendo con su relato, la denunciante sostuvo que hace diez días recibió un llamado del acusado en el que le pedía que lo dejara ver al niño, pero ante su negativa, el mecánico la amenazó diciéndole: “No me jodas, no me busques, porque sino te mato a vos, lo voy a matar a (su hijo) y me mato yo, y ahí vas a quedar infeliz”.

Sumado a ello, la mujer denunció que ayer en su ausencia, su ex se había presentado en su vivienda y se había llevado a su hijo sin su consentimiento.

En forma paralela, el padre del acusado también formuló una denuncia contra el mecánico en la Comisaría 10ª.

El hombre de 59 años relató a los policías que trabaja junto a su hijo en un taller del barrio Mosconi y que ayer al llegar al mismo, descubrió que habían sustraído 100 litros de gasoil desde una máquina que estaba en el interior para ser reparada.

El denunciante señaló que además habían robado cableado que tenían algunos vehículos, manifestando que fue su hijo, el cual vendería esos elementos para comprar sustancias estupefacientes.

El hombre aseguró que fue a recriminarle el accionar a su hijo y que éste reaccionó de forma violenta y lo amenazó diciéndole: “Si me denuncias, te voy a matar cuando estés solo”.

Ante la gravedad de la situación, la fiscal de turno, Dra. Silvina Paz, solicitó una orden de detención en contra del mecánico, medida que fue librada por la jueza de Género, Dra. Norma Morán, concretada ayer en cuestión de horas por efectivos de la Seccional 10ª.l