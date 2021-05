“Dios estuvo conmigo, porque el ladrón quería matarme”, dijo el canillita Moyano

31/05/2021 - 02:02 Policiales

“Dios estuvo conmigo, porque yo tendría que estar muerto. Vivo de milagro y gracias a un motociclista municipal que justó apareció y obligó a escapar al atorrante que me tiró diez machetazos, de los que me llegó a dar tres”.

En su casa donde intentaba ayer descansar, el canillita Ernesto Manuel Moyano, de 60 años, cuida su brazo izquierdo. Cada punzada de dolor le recuerda la pesadilla vivida el domingo antes de las 7 de la mañana y desgrana su odisea, vía telefónica, a EL LIBERAL.

“Había empezado mi jornada laboral a las 4 de la madrugada, como todos los días. Hice el reparto del centro y me vine al Bº Autonomía. Cerca de las 7 pasé, en bicicleta por una cliente de calle Santiago Maradona. De repente siento un ruido de atrás. Veo a una persona como a 30 metros y otra inesperada casi a 2 metros”, precisó Moyano.

“Le pregunté: ‘¿Qué te pasa? Vete porque no tengo un peso, apenas ando trabajando’. Entonces subo a la bicicleta y quiero alejarme... no le vi el machete. Me tiró primero cuatro machetazos”. En segundos, el trabajador terminó en el piso mientras intentaba esquivar los ataques.

Terror en el filo

“Creo que me tropecé con una rueda de la bicicleta y me caí. Ahí el tipo me pegó con la parte plana del machete en la espalda y también en el hombro izquierdo. Él no se dio cuenta, pero me sacó el hombro. Justo apareció una moto y el delincuente me dijo: ‘No te robo la bici de lástima’”, subrayó el canillita.

“Ahí nomás me tiró otros machetazos que pude esquivar. Esa moto volvió y el tipo entonces se fue. Debo agradecer a ese hombre, porque de no ser por él quizá estaría muerto. Se portó muy bien y me auxilió. Salió luego una cliente. Me llevó a casa y el municipal, la bici hasta casa. Antes de entrar, aparecieron ocho policías preocupados por lo que me había pasado. Sólo debo agradecer”, acotó.

“Vea, esta vez Dios estuvo conmigo. Vivo por milagro, pero pensemos. Si yo hubiera sido el que andaba con un machete y me defendía y le hacía algo a ese atorrante, yo hubiera sido el que iba preso. Está todo mal, porque mañana seguro (el maleante) va a quedar libre”, reflexionó.

“Yo pensé que iba a matarme, porque es un asesino el que te tira diez golpes con un machete. Me llamaron por teléfono unos amigos. Me preguntaron cómo se puede vivir así; que un trabajador es atacado con un machete mientras labura. Estamos en medio de un problema social en el que los derechos humanos son exclusivos, los tienen unos vagos”, precisó.

¿Cómo continuará su vida?

“Trabajando, porque debo mantener a mi esposa y a mis tres hijos (un varón y dos mujeres). Hoy (por ayer) volví a la calle. El 60% del reparto me lo hizo mi hijo. El 40% restante lo cubrí a pata. Debo cumplir con mis clientes, muchos de los cuales confían desde hace décadas, de los 40 años en que decidí dedicarme a ser canillita”.

Textuales del trabajador que priorizó su responsabilidad

RUTINA: “Hace cinco años me pasó algo feo. Iba a trabajar en auto, a retirar los diarios. Cerca de las 4 de la madrugada en la rotonda del barrio salieron dos tipos. Con un objeto, me rompieron el parabrisas y la luneta. Yo no me detuve y la marca aún está en el baúl”.

SECUELAS: “Me acomodaron el hombro, pero los médicos me informaron que se me cortó un ligamento y el miércoles verán, informe mediante, si necesitaré una intervención quirúrgica o no. Mientras, deberé mantener inmovilizado el brazo unos 40 días”.

SEGUNDA VÍCTIMA: “Hasta donde sé, el tipo que me atacó está preso. Sé que antes tuvo otro incidente en el barrio. Entró a una casa y le cortó en una mano y un brazo al dueño de casa”.

SU HISTORIA: “Comencé a trabajar de canillita cuando salí de la colimba. Me di cuenta que me gustaba más la plata que la lapicera. En el medio estudié en la universidad, pero me decidí por vender diarios (1978). En el Bº Autonomía había un solo canillita, quien tenía un movimiento importante de clientes. Cuando me dieron la autorización me independicé y nunca más lo dejé”.

Dos décadas enamorado del motocross, campeón en Santiago y fuerte en el NOA

Moyano siempre dividió su tiempo entre los diarios y su pasión por el motocross. “Fui el primero que comenzó en Santiago con el motocross. Si mal no recuerdo, entre los 24 y 44 años, digamos desde 1986 y hasta el 2005 o 2006. Aquí fui campeón y estuve en los tres primeros puestos en el noroeste”, destacó.

Gratitud

“En nuestra provincia hubo contadas personas que vieron al deporte y apostaron a él”, añadió.

En el largo listado de amigos que le tendieron una mano, Moyano no olvidó a Carlos Euster, “el precursor en Las Termas de Río Hondo que no ganó plata, pero si ayudó a muchos y le estaremos siempre agradecidos”, enfatizó. l