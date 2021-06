Crimen del barrio Siglo XXI: “Manteca” Gorosito fue condenado a 12 años de cárcel

01/06/2021 - 09:24 Policiales

Lautaro Santiago Gorosito, apodado “Manteca”, fue condenado este martes a 12 años de prisión por el crimen de Álvaro Javier Monje, perpetrado en junio del año pasado en una fiesta del Bº Siglo XXI.

Si bien la defensa de "Manteca" pedía la absolución por legítima defensa, la fiscal, Dra. María Alejandra Holgado, solicitó una pena de 15 años. Finalmente el hecho fue caratulado de Homicidio Simple y la pena quedó en 12 años.

El hecho ocurrió el 2 de junio del 2019 en horas de la madrugada durante el festejo de un cumpleaños en el barrio Siglo XXI, cuando el acusado atacó con un puñal a la víctima, provocándole heridas mortales.

El entorno de “Manteca” manifestó que antes de ingresar a la casa, alrededor de la 2.30, Gorosito habría manifestado: “Si el dueño de casa se hace el pícaro o canchero le voy a meter un puntazo” y después del horror, agregó: “¿Qué creía que me iba a pegar? Lo he levantao a puntazos. No tengo miedo de nada”, habría desafiado a quien quisiera escucharlo. Monje recibió cortes en los hombros y una herida mortal a la altura del tórax que le atravesó el corazón.