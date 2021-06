“Dile a tu novio que la próxima los sigo y los mató”, amenazó a su ex concubina en Quimilí

04/06/2021 - 02:11 Policiales

“Dile a tu novio que la próxima los sigo y los c... matando a los dos”, amenazó ayer un jornalero a su ex pareja, en Quimilí, Moreno, y la Fiscalía le impuso absoluta restricción e impedimento de contacto y que urgente sea excluido de la vivienda en la que aún reside.

Según la denuncia interpuesta en la Seccional 29, de la Departamental 12, el incidente estalló a las 9.30 de la mañana en el Bº Ezeiza. La víctima resultó una ama de casa de 40 años, de apellido Céspedes. El acusado es un individuo apodado “Peri”, de 45 años, domiciliado en Bº Los Olivos.

Visiblemente aterrada, Céspedes habría declarado que después de 24 años de convivencia había finalizado su relación con “Peri”, con quien tiene tres hijos ya jóvenes.

“Siempre me fue infiel. Se iba de casa y regresaba cuando quería y sin dar explicaciones”, afirmó la damnificada. Agregando que el sujeto no quiere retirarse de la casa conyugal.

Desde hace varios meses, la mujer reinició su vida afectiva con otro hombre y “Peri” destinó sus energías para “hostigarme y amenazarme con matarme”, denunció ayer Céspedes.

“Hace un mes y medio aproximadamente cuando descendía del vehículo de mi actual pareja, “Peri” me siguió. A dos cuadras de casa me alcanzó. Me pegó trompadas en la cabeza y me insultó. Ni hice la denuncia por miedo”, afirmó la víctima.

Mientras preparaba dulces para vender ayer, “llegó él y me insultó”, ahondó la víctima. ¿Por qué no me contestas las llamadas hdp?”, insultó el sujeto.

Brevemente, ella le dijo que estaba ocupada. “Decile a tu novio que me pague lo que me rompió de la moto”, insistió. “Andá y hablalo con él”, habría indicado ella. “Decile que la próxima los sigo y los c... matando”, complementó “Peri”.

Llorando, la mujer habría manifestado a los policías que estaba “cansada que él venga a mi casa, me insulte, entre y se vaya, como si nada. Tengo miedo, porque toda la vida me ha golpeado”, añadió.

Urgente, la fiscal Norma Matach habría ordenado cese de toda amenaza y que “Peri” se retire de la casa de Céspedes.l