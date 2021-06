Tres nuevas víctimas de “hackers” bancarios: uno de ellos perdió más de $600.000

15/06/2021 - 02:01 Policiales

Luego de conocerse la estafa que sufrió una empleada de comercio santiagueña, tres nuevos casos salieron a la luz cuyas víctimas se comunicaron con EL LIBERAL y contaron cómo se registraron los hechos, además indicaron que todas las causas están en manos de la Justicia.

Según relató Guadalupe Ruiz, el día viernes 28 de mayo, alrededor de las 20, recibió un mail a su cuenta de correo, donde le avisan que le bloqueaban la clave de home banking (acceso a la cuenta bancaria por internet) por movimientos inusuales.

Ante esta situación, según contó la joven: “Yo entré al mail, me asusté porque era algo inusual. Lo cerré. Inmediatamente ingresé en mi cuenta para ver si estaba mi plata y hasta ese momento todo estaba en orden”.

Más tarde explicó: “El sábado nuevamente recibo el mismo tipo de mail, ahí ya directamente ingreso a mi cuenta y estaba la plata, entonces no hice más nada. El día lunes cuando quiero hacer una transferencia descubro que tenía solo 400 pesos y que me habían desaparecido de la cuenta $74.000”.

Guadalupe expresó que al revisar los movimientos, la transferencia estaba hecha a nombre de Margarita Pérez. “Me fui de inmediato al banco y ahí hice el reclamo y desconocí tal operación”, indicó y además aseguró que su dinero fue a una cuenta en Mendoza.

“El día 1 de junio realizó la denuncia ante la Fiscalía de la Dra. Lorena Nieva, y posteríor a ello me presento en el banco, donde informé de lo sucedido. Ellos me dieron un número de teléfono donde yo debía llamar para hacer el reclamo”, reveló e indicó que hasta el momento no recibió respuesta.

Otro hecho similar sufrió Nora Fernández, quien explicó que el día 16 de marzo quiso ingresar a su cuenta bancaria y no podía hacerlo por lo que cambió la clave y el usuario en varias oportunidades.

El día 22 fue hasta la entidad bancaria para bloquear su cuenta y allí descubrió que con su dinero había realizado dos transferencias de $20.000 a una cuenta a nombre de Liliana Noemí Pesoa, quien en ese momento aparecía entre sus beneficiarios. Más tarde, el nombre de la mujer había desaparecido de entre sus beneficiarios.

El tercer damnificado fue David Ceruti, quien explicó que la maniobra fraudulenta que sufrió comenzó cuando él puso en venta a través de sus redes sociales un bote de su propiedad.

Por dicha operación se contactó con una persona quien se interesó en el vehículo náutico por lo que le pidió el número de su cuenta para realizar un depósito de $10.000 como seña. Más tarde el supuesto comprador lo llamó para decirle que había transferido $100.000 por equivocación.

Ceruti se ofreció a regresar el dinero, pero el comprador le manifestó que no era necesario ya que él se había comunicado con la red de cajeros automáticos para que ellos deshicieran la operación. Más tarde recibió una llamada, supuestamente de esa red donde le informaban que no habían podido bloquear el depósito, por lo que él debía trasladarse hasta un cajero para concretar la operación.

Una vez en el cajero le solicitaron el número de CBU el cual entregó, más tarde le pidieron su clave Token, pero él respondió que no sabía lo que era y se negó a entregar tal información, ya que sospechaba que podría tratarse de una estafa.

La víctima quitó su tarjeta bancaria y al ingresarla nuevamente descubrió que todo el dinero que tenía ya no estaba. Además habían solicitado un préstamo por $100.000 que el damnificado debió devolver. En total le sacaron $600 mil.

A través de las denuncias y averiguaciones que realizó la víctima determinó que las cuentas a donde había ido a parar su dinero eran en Córdoba y Tucumán. Según sostuvo Ceruti, la causa es investigada por la Dra. Natalia Malachevski y hasta el momento no tuvo respuestas favorables. l