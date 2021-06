Comerciante denunció que ingresaron a su cuenta y realizaron operaciones por $720.000

19/06/2021 - 23:40 Policiales

Otro comerciante denunció ante la Justicia que fue víctima de estafadores, quienes hackearon su cuenta bancaria y realizaron operaciones por más de 720.000 pesos y en menos de un día se apoderaron de todo su dinero.

Martín Gerez, un comerciante santiagueño, se comunicó con la redacción del diario EL LIBERAL y contó que también fue víctima de un accionar delictivo que en los últimos días fue recurrente, ya que en menos de dos semanas hubo más de diez damnificados, muchos de ellos con la misma entidad bancaria.

Según contó Gerez descubrió la estafa “el pasado 7 de enero, me di cuenta cuando intento ingresar al hombre banking del banco Galicia y no me permitía el acceso. Al otro día voy al cajero, con la tarjeta y pude operar normalmente y me doy con que tenía un saldo negativo.

En ese momento me fue imposible denunciar. El día lunes 11 me dirijo al banco y pido hablar con mi ejecutivo de cuenta, pero él estaba de vacaciones entonces hablo con otro empleado, allí comenzamos a ver los movimientos y descubrimos que tenía cambiada la dirección de correo”, expresó.

Operaciones

Además sostuvo que “tenía realizados dos préstamos de 635.000 uno y 45.000 pesos, y también me sacaron dinero de las operaciones que hacen las tarjetas en mis comercio, tenía uno de 51 mil pesos y otros montos indistintos, y entonces la cuenta en menos de 24 horas queda con saldo negativo”.

El damnificado expresó que los delincuentes realizaron tres transferencias a tres cuentas distintas. Una de ellas que se utilizó el sistema de extraer sin tarjeta, y allí sacan el dinero.

“Previo a tomarme la denuncia me piden que vaya a Delitos Económicos allí intervino el Dr. Martín Silva, pero al cuarto día aproximadamente quiero ingresar a mi cuenta y otra vez estaba bloqueada”, indicó.

Luego expresó que: “Cuando voy al banco me dicen que la cuenta había sido bloqueada por un sector de seguridad del banco, porque estaban evaluando mi caso. Ahí les pido ayuda porque tenía cheques y tarjetas que tenía que cobrar y ver si ingresaban. Entonces todos los días llamaba para ver mis movimientos”.

“El día 18 de marzo, ya en contacto con mi ejecutivo del banco, pregunto si ya se había resuelto la situación y ahí él me dice que el banco ya me había enviado un mail informándome sobre mi situación”, acotó.

“Como yo no había recibido tal mensaje, mi ejecutivo de cuenta me reenvía el mensaje y allí ellos me responden que el banco no se hace cargo, porque las medidas de seguridad del banco han funcionado y que seguramente yo di mis datos a alguien” sostuvo el damnificado.

Martín, hizo mayor hincapié en medio de toda la situación descubrió que “cuando me pongo a buscar el mail que ellos me habían enviado, nunca lo encontré. Busco el que me reenvió mi ejecutivo de cuenta y allí noto que ellos habían respondido a la dirección de mail que los estafadores modificaron para ingresar a mi cuenta”.

Según contó el damnificado, la Justicia ordenó varias medidas, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable, ante la grave situación.