Profesor universitario denunció que le vaciaron cuenta de sueldo: $ 148.000

19/06/2021 - 23:53 Policiales

Un profesor universitario denunció ante la División Delitos Económicos la “desaparición” de todo su sueldo, desde su cuenta del Banco Santander.

De acuerdo con la presentación, que recayó en la fiscal Belkis Alderete, el profesor indicó que le fueron retirados $ 148.000, a través de 28 transferencias el 7 de junio último.

La vía habrían sido 20 transferencias por $ 5.000, otra de $ 8.000, dos transferencias de $ 10.000, tres de $ 6.000 y dos restantes de $ 1.000, precisó el damnificado.

Carta documento

Además de las presentaciones en Delitos Económicos y la Fiscalía, el profesor remitió una carta documento en que intimó a la entidad crediticia “para que en el término de 48 horas hábiles proceda a restituirme los $ 148.000, extraídos de mi cuenta bancaria”.

Ahondó el cliente que las extracciones han sido materializadas “sin mi consentimiento, ni autorización. Por tal motivo, desconozco todas estas transferencias. Que por tal motivo ya realicé la correspondiente denuncia en vuestro banco, sin tener respuesta alguna al día de la fecha, así como también la denuncia policial en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia...”

Sin autorización

Profundizó el profesor: “Que al no haber autorizado y desconocer dichas transferencias, es pura y exclusividad responsabilidad del banco. Por tal motivo, se intima la restitución de la suma extraída indebidamente de mi cuenta bancaria. Que esta situación me causa un grave perjuicio y de no dar cumplimiento con lo intimado, se dará curso a una denuncia en Defensa del Consumidor, como las acciones penales y / o civiles que correspondan”, enfatizó.