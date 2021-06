“No dejen de compartir su foto”, el clamor por niña

21/06/2021 - 02:29 Policiales

A seis días de la desaparición de su hija Guadalupe en San Luis, y luego de una manifestación donde vecinos y parientes reclamaron por la aparición con vida de la niña, su mamá, Yamila Cialone, habló ayer desde la puerta de la casa de su hermana en el barrio 544 Viviendas, donde su hija de cinco años desapareció el lunes a la noche en un festejo de cumpleaños familiar.

“No dejen de compartir su foto (en las redes sociales) hasta que aparezca”, imploró la mujer.

Tras recordar lo que hizo el 14 de junio, Yamila dijo que confiaba en el trabajo que estaba llevando adelante la Policía, así como también en la Justicia. “Yo estoy nerviosa. Todo el tiempo estoy esperando noticias de Guadalupe. En algún lado tiene que estar. No se la pudo haber tragado la tierra así porque sí”, se desesperó y volvió a mandarle un mensaje a la persona que se llevó a su hija: “Que me la devuelva. Soy la madre y tiene que estar conmigo. Que la deja en cualquier lugar público, que me la van a traer”, resumió.l