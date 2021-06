Una joven mujer y su hijo de 3 años terminaron internados por inhalar monóxido de carbono

23/06/2021 - 23:58 Policiales

Para calmar las bajas temperaturas que se registran en estos días, una joven madre tomó la determinación de encender carbón en un bracero, lo colocó en la habitación donde descansaba junto a su pequeño hijo, un nene de 3 años y ambos resultaron intoxicados.

El grave episodio se registró cerca de las dos de la madrugada de ayer, cuando la joven madre de 24 años solicitó ayuda a los efectivos de la Comisaría Quince a través de un llamado telefónico, en el que además pedía que una ambulancia lleguara urgente hasta su casa.

De inmediato, los uniformados con paramédicos arribaron a la vivienda ubicada sobre calle Salvador, casi Italia del barrio Río Dulce donde encontraron a la mujer descompensada y su pequeño semiinconsciente.

Rápidamente la mujer y el pequeño fueron asistidos por los paramédicos quienes los compensaron y los trasladaron al Centro Integral de Salud Banda para que fueran examinados.

Fuera de peligro

Horas más tarde, y sobrepuesta al cuadro de intoxicación por inhalar monóxido de carbono, la mujer contó a los uniformados que en horas de la tarde noche había decidido calentar la habitación donde descansa junto con su hijo.

Allí la mujer y el niño se habrían quedado dormidos por lo que terminaron intoxicados con el gas letal. Por fortuna la joven madre despertó a tiempo y logró salvar su vida y la del pequeño, quien estuvo internado por unas horas hasta ser compensado y quedar fuera de peligro.

Ambos fueron dados de alta horas más tarde tras recibir medicación y asistencia de los profesionales.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó que se tome declaración a la mujer sobre lo sucedido.

Cómo prevenir este tipo de hechos y evitar tragedias

Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono es elemental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento de artefactos así como es importante mantener los ambientes bien ventilados.

Para ello es necesario controlar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los artefactos: calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, braseros.

Examinar especialmente las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurarse que están permeables y en buen estado.

Además explicaron que se debe comprobar que los ambientes tengan ventilación hacia el exterior, y ventilar toda la casa una vez al día, aunque haga frío; dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche, y aún cuando haga frío; si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa; no usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente; no mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor; el calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.