Denunció que le vaciaron su cuenta bancaria en $ 170.000

27/06/2021 - 03:30 Policiales

Un empleado de Trasnoa denunció en el Departamento Delitos Económicos haber sido despojado de $170.000 de su cuenta correspondiente al Banco Santander Río, a través de cuatro extracciones materializadas el 11 de mayo pasado.

Con el patrocinio del abogado Martín Castellano, el damnificado denunció también en Defensa al Consumidor y envió una carta documento a la entidad crediticia.

En el escrito, el titular de la cuenta intimó al banco “... a los fines de que se proceda al reintegro inmediato o devolución en pesos del dinero que fuera transferido de mi cuenta única a cuenta de terceros desconocidos, por la suma total de $ 170.000”.

Ahondó: “Dejo asentado los graves perjuicios económicos causados ante esta situación de desamparo por parte del Banco Santander Río, sin posible solución ante los insistentes reclamos...”, especificó el denunciante.

En diálogo con EL LIBERAL, explicó que el 11 de mayo descubrió dos hechos importantes. “Me informaron por e-mail sobre operaciones sugestivas en mi cuenta. Una de ellas fue una transferencia de U$S 1. Quizá queriendo probar una transferencia mayor. No me bloquearon la cuenta”, aclaró.

“Ahí nomás vi que habían transferido de mi cuenta $ 170.000, al parecer a otra cuenta, ignoro el banco, en Victoria Entre Ríos”, subrayó.

“Todo fue rápido, cerca de las diez de la mañana. Los montos han sido $ 42.444, $ 45.500, $ 40.000 y la cuarta por $ 42.000, más una de $ 1 y la del U$S 1”.

Ese mismo día, el cliente interpuso la denuncia en la División del Departamento Delitos Económicos.

La causa es investigada ahora por el fiscal Ángel Belluomini, enfatizaron los voceros policiales.