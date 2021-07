Vecino de Villa Atamisqui, preso por presunto abuso sexual de dos sobrinas

01/07/2021 - 02:37 Policiales

Un vecino de Villa Atamisqui se habría entregado ayer en la Comisaría de Villa Atamisqui y quedó detenido, sospechado de abusar sexualmente de dos sobrinas durante una década.

Las jóvenes hoy son mayores de edad, pero en diciembre de 2020 denunciaron al tío político, aprovechando que la madre de las niñas se trasladó a Córdoba en busca de trabajo.

“Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente”, son los cargos atribuidos por la fiscal Vanina Aguilera. Por las jóvenes, actúan los abogados Malena Bustos y Jorge Navarro.

El horror

Según la presentación, tenían 4, 5 y 7 años. Una joven sufrió cuatro años de abusos; otra, menos tiempo de manoseos, y la tercera, un solo ataque sexual.

En el año 2011, la menor de 11 años hizo la denuncia, asistida por un adulto. Arrancó una investigación, él fue preso y fue sobreseído en el 2015.

“Siempre supe que lo que me hacía estaba mal. Era chiquita y me llevaba a una especie de pieza...” “Hay cosas que no recuerdo, pero sí me quedó un dolor en el alma”, declaró la mayor.

Pesadillas despiertas

“Las siestas eran terribles. Me trasladaba de la mano a un lugar apartado de la casa. Al principio no sabía qué era, pero sí que estaba mal...”. “No sé cómo no hablábamos entre nosotras ya que nos pasaba lo mismo. A mí me pasó cuatro años; a otra hermana menos, pero con muchos manoseos y a nuestra tercera hermana, una vez”, enfatizó. l