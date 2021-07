“Me violaron entre varios, estoy mal, necesito ayuda psicológica y quiero que se haga justicia”

03/07/2021 - 01:21 Policiales

Conmovido por el dolor y el trauma que le generó el aberrante ataque sexual que dice haber sufrido por parte de su jefe y un grupo de amigos de éste, durante un ritual umbanda, Juan (nombre ficticio) pide ayude para sobreponerse a esta situación.

Consternado y en medio de una crisis de llanto, el joven que denunció ante la policía que fue abusado sexualmente por al menos quince personas en la zona del Parque Aguirre, dialogó con Noticiero 7 y contó cómo fue el brutal y repudiable hecho.

“Yo trabajo para él hace varios meses. Me dedico a vender juguetes, globos, en la zona del Parque Aguirre y en la plaza”, empezó diciendo Juan para referirse al vínculo que tenía con su agresor, a quien identificó como Juan Gabriel.

Sobre el día domingo, en el que sufrió el ultraje, explicó que “fue entre las 8 y las 10 de la noche, porque había restricciones en el horario. Él fue a buscar la mercadería y me dijo para ir a una ‘jodita’, con mujeres”.

“Fui sin imaginar nada de lo que iba a pasar, mis padres ya me habían advertido que no me junte con ellos porque hacían cosas que no deben, pero yo como soy una persona buena fui con él en su camioneta”, explicó.

Cuando se encontraba en el parque, más precisamente en el sector de los quinchos, “ellos entraron a la camioneta donde yo estaba sentado, y me pusieron una bolsa en la cabeza”.

“Me golpearon y me bajaron. Me llevaban haciendo un bailecito y frente a los quinchos, me hicieron como un ritual, me pedían que me quedara quieto. Tenía una escopeta en la cabeza. Escuché tambores. Hicieron disparos. Había mujeres también”, contó conmovido.

En medio de una crisis de llanto sostuvo: “Me violaban entre varios y me decían que tenía que tragar una víbora que me pusieron en el cuello. Yo me resistía, pero no pude. Me dieron pastillas. Por más de una hora fue todo eso, después me llevaron y me tiraron fuera de mi casa”.

Juan explicó que reconoció su vivienda por lo que ingresó hasta su habitación y allí se desmayó.

“Necesito ayuda psicológica porque estoy muy mal, fue muy doloroso lo que viví y quiero que se haga justicia. Que quienes me hicieron esto la paguen y vayan presos”, explicó el joven quien radicó la denuncia ante la Justicia.

“Mi hijo está muy mal y afectado; nosotros tenemos miedo de que quienes le hicieron esto se escapen”

Gabriela, la madre del joven abusado durante un supuesto ritual umbanda, habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó que la víctima se encuentra atravesando una crisis traumática muy fuerte. “Está muy mal, no sale de su pieza. No quiere hablar con nadie para no recordar lo que sufrió. Necesita ayuda psicológica que alguien lo vea y le brinde contención”, indicó.

Además explicó: “Nosotros estamos muy mal y tenemos miedo porque esta persona se puede escapar. Lo que sucedió con mi hijo ya salió en todos los medios y nosotros queremos que estas personas no se escapen y vayan presas”.

“Ya fue examinado antes de ayer por la psicóloga. La fiscal nos dijo que ella nos iba a llamar para darnos un informe, pero hasta el momento no me avisaron nada. El lunes iré a la Fiscalía para que me den una respuesta”, explicó.

Manifestó también que “cuando el forense lo examinó yo quise estar presente, pero como mi hijo es mayor de edad no me dejaron estar. Al médico le pregunté si me podía dar un informe y me dijo que eso solo se lo entrega a la fiscal, la Dra. Jésica Lucas”.

“Mi hijo me contó que lo revisaron y le sacaron fotografías de su cuerpo. Necesito que esto se agilice y el tipo que le hizo todo esto a mi hijo esté preso. Quiero que se haga justicia y que no quede en la nada”, finalizó la compungida mujer. l