Definirán la suerte del “Gordo Buby” en una audiencia y prestaron testimonio contadores

03/07/2021 - 01:25 Policiales

El lunes se resolverá la situación procesal del empresario Omar Farías, conocido como “Gordo Buby”, detenido desde hace una semana acusado del supuesto delito de estafa en perjuicio de otro comerciante que reclama la devolución de U$S 125.000 que le habría adelantado como parte de una operación comercial que luego no se concretó.

La defensa de Farías solicitó la excarcelación de su cliente, por entender que no haya elementos que justifiquen que éste permanezca tras las rejas, ya que consideran que no puede entorpecer el proceso.

El “Gordo Buby” fue detenido el pasado 25 de junio en la esquina de Avda. Belgrano y calle 15 del barrio Almirante Brown. La denuncia fue interpuesta por Ángel Marcial Jawahar, un comerciante que sería cordobés, quien acusó al “Gordo Buby” de haber recibido los U$S 125.000, más de $ 17.000.000, y haberse negado luego a firmar un boleto de compraventa y frustrar el traspaso del fondo de comercio.

El lunes en la audiencia que presidirá la jueza de Control y Garantías, Dra. Ana Cecilia Vittar, se presume que tanto la Fiscalía como la querella se opondrán a los planteos de los abogados de Farías.

La representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Celia Mussi, fue la que solicitó la detención hace poco más de una semana y que fue librada por el juez Darío Alarcón.

La Dra. Mussi seguramente requerirá que Farías permanezca detenido, ya que aún restan producir importantes evidencias y analizar documentación que puede ser vital para la causa.

Idéntica postura asumiría la querella, representada por el Dr. Diego Lindow, ya que además hasta el momento no se pudo determinar el destino que tuvieron los U$S 125.000 que entregó su cliente al “Gordo Buby” y no pudo recuperar.

“Estafa por desbaratamiento de derechos acordados”, es la acusación contra el imputado, ya que la denuncia consiste en que Farías y Jawahar habían convenido la compra por parte de este último la cadena de panificados que tiene el primero, pero luego nunca se concretó la operación.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación y en los últimos días habrían desfilado contadores y empleados de los dos involucrados para prestar declaración testimonial ante la Dra. Mussi que trabaja con efectivos de la División Delitos Económicos.l