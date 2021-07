Dos muertos y 20 desaparecidos por un impresionante alud en Japón

03/07/2021 - 10:21 Policiales

Dos personas murieron y una veintena están desaparecidas por un deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas en el centro de Japón tras días de intensas lluvias.

"Debido a la acción de lluvias torrenciales, el terreno cedió y saltó la avalancha. A su paso barrió casas y habitantes" y cortó una carretera nacional, dijo a la prensa el gobernador del departamento de Shizuoka, Heita Kawakatsu.

El mandatario indicó que "dos personas se encuentran en estado de parada cardiorrespiratoria", expresión utilizada en Japón antes de que un médico confirme el fallecimiento, mientras unas veinte se encuentran desaparecidas.

El deslizamiento ocurrido en torno a las 10.30 local, las 22.30 de ayer de la Argentina, precisaron las autoridades.

#Japan : Major #landslides are reported in #Atami, 65 miles west of Tokyo. About 20 people are missing after a landslide swept away homes in #AtamiCity.#landslide pic.twitter.com/DRrATs00tA