Cabo de la Policía, preso por amenazar a su ex con matarse si no abortaba

04/07/2021

Por orden del Dr. Pedro Ibáñez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, un cabo de policía quedó tras las rejas, acusado de amenazar, en reiteradas oportunidades a su ex pareja, una joven que está embarazada de 16 semanas.

La medida del representante del Ministerio Público Fiscal fue ordenada luego de que la víctima, una joven repostera de 25 años, se presentara ante la policía y denunciara que desde el pasado miércoles 30 recibe mensajes intimidantes por parte del acusado, quien cumplía funciones en la Comisaría Segunda. Según contó la joven, mantuvo una relación amorosa con el acusado por un año y dos meses, de la cual actualmente cursa un embarazo de 16 semanas, y además tiene una hija de dos años con su anterior pareja.

Expresó que el vínculo se rompió el pasado 24 de abril cuando el acusado de 38 años, residente en el barrio El Vinalar, en compañía de su sobrino adolescente (17), llegó hasta la casa de la víctima y bajo amenazas intentó obligarla a subir a su automóvil.

“Vamos, subí. En frente de él (por su ex pareja, padre de su hija) vas a ver lo que voy a hacer”, le gritaba mientras le apuntaba con su arma reglamentaria en la cabeza. La joven mujer se negó manifestando que no tenía con quién dejar a la menor.

Tras el hecho, la víctima contó lo sucedido ante los efectivos de la Comisaría 56. Según expresó la joven, desconoce qué medidas habría tomado la Justicia en ese momento.

Indicó que luego continuó manteniendo comunicación con el funcionario policial a través de WhtsApp y que desde hace cinco días aproximadamente el acusado le envía mensajes manifestándole que el día 6 de julio, a las 10.30 tiene cita con un médico parq que le practique un aborto.

La joven le contestó en reiteradas oportunidades que no interrumpirá su embarazo y que si no quería reconocer al niño, ella lo aceptaría. Ante sus dichos, el sujeto le manifestó que si ella no hace lo que él le pide, entonces se matará.

Además le habría manifestado que “disfrute a su hija” mientras pueda. La joven repostera expresó que teme por su integridad y la de su familia. Ante los dichos de la víctima, el fiscal ordenó la inmediata aprehensión del acusado.

Así fue como su jefe fue informado de la medida de la Justicia y éste último le retuvo su arma reglamentaria y lo entregó, cuando se presentó en su lugar de trabajo, a cumplir con sus funciones. En los próximos días será indagado. l