“Con el hacha te voy a meter; a mí no me importa nada”, gritó, y su pareja huyó a la comisaría 6ª

04/07/2021 - 03:09 Policiales

Un individuo fue detenido ayer, sindicado de aterrar con un cuchillo a su pareja, tras montarle una escena de celos con un amigo suyo y en total estado de ebriedad, en el Bº 8 de Abril.

La víctima resultó María Alejandra Silva Rodríguez, de 26 años, y el acusado, Exequiel Segura, 28, con residencia en Bº Virgen de Guadalupe, pero temporariamente en la casa de la abuela del sujeto, en el Bº 8 de Abril.

Son concubinos hace 11 años y padres de dos niños. Segura anteanoche salió con un amigo a beber. Después de idas y vueltas, retornó a las 2 de la madrugada y exigió dinero a su abuela. Discutió con la mujer porque le dijo que no y otra vez marchó a embriagarse.

Regreso con furia

Habría retornado a las 5.30 y ordenó a María que le cocinase papas fritas con huevo. La joven se levantó y su pareja la llamó, afuera, para que lo ayude a preparar la moto y así llevar al amigo a su casa. Mientras inflaba la rueda, el amigo le hizo señas a la joven, como preguntándole para qué se levantó a las 5 de la madrugada.

Al regresar, Exequiel preguntó a María qué señas le hizo el amigo. La respuesta no lo satisfizo y derribó a María de una trompada en el rostro. “Te voy a fritar la cara si no me dices la verdad. Te doy tiempo hasta que me sirvas la comida. Me dices la verdad o te mato”, advirtió ofuscado.

Descontrol total

Poco y nada le importó el llanto de la joven. Volvió a golpearla. “Si no me dices la verdad te voy a agarrar a piñas. Con el hacha te voy a meter. A mí no me importa nada”, advirtió. Cenó y volvió a la carga. Sujetó del cuello de la campera a María y con la otra mano le apoyó en el rostro un cuchillo. “Te voy a matar a puñaladas si no me dices la verdad”, insistió.

Los gritos despertaron a la abuela. Ésta exigió explicaciones, pero a Exequiel tampoco pareció importarle. Ello fue propicio para que María corriera hacia la puerta, huyera y pidiese ayuda en la Seccional 6ª. Por orden de la fiscal Norma Matach y el Juzgado de Género, Exequiel ya fue enviado a un prudente encierro, por “lesiones y amenazas”. l