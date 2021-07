“Mi hijo quiere hacer justicia por mano propia”, dijo la madre del joven abusado en rito umbanda

06/07/2021 - 23:48 Policiales

Mientras la Fiscalía de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual continúa con las averiguaciones a través de la División Trata de Personas sobre cómo sucedieron los hechos donde un joven fue brutalmente abusado por al menos 15 personas, en un supuesto ritual umbanda, su madre habló en exclusiva con EL LIBERAL .

María (nombre ficticio) contó que su hijo (la víctima) desde que sucedieron los hechos vive días tormentosos. “Mi hijo está muy mal por lo que le pasó. Hoy (por ayer) cuando vio que ya era de tarde y la fiscal no me había llamado, me dijo: 'Mami, ¿nadie hará nada que no?. Yo haré justicia por mano propia, mami', y le pedí que tuviera fe que se hará justicia”.

Según expresó María, ente los dichos de la víctima (21) trató de calmarlo: “Le pedí que no se desespere, que tenga paciencia, que crea en Dios y que yo no descansaré hasta que todos lo que le hicieron esto a él estén tras las rejas”.

Además manifestó que ella misma tuvo ganas de “vengar” a su hijo. “Yo le dije a él (por su hijo) sabes las ganas que tengo de buscar a estos tipos y prenderles fuego, pero no se puede hacer eso. No quiero terminar presa ni que él vaya preso o que me lo maten”, sostuvo.

Consultada sobre la causa, expresó que tal como lo había adelantado a este medio, durante la jornada del lunes se trasladó hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal y fue atendida por la fiscal de la causa, Dra. Jésica Lucas, quien le hizo saber todo lo que se está haciendo hasta el momento.

Buscan evidencias

“Me dijo que ellos creen en el relato de mi hijo, pero que tienen que tener evidencias, por eso Trata de Personas está haciendo las averiguaciones. Además le pregunté por el informe del médico y me dijeron que aún no se lo habían entregado”, explicó.

Además acotó: “Me parece demasiado raro que ella no tenga aún el informe del médico y que se demore tanto en eso. Yo no sé si quieren tapar algo o alguien. Me dijeron que por el informe psicológico mi hijo necesita asistencia psiquiátrica”.

Según contó María: “En los próximos días le van a dar turno para que lo vea un psiquiatra, pero nosotros queremos que esta gente (por quienes abusaron de su hijo) estén presos. Hasta mis hijas fueron a la plaza a hacer averiguaciones para que se haga justicia”.

Consultada sobre esa situación, manifestó: “Mis hijas, para saber su apellido, donde vive, fueron hasta donde él vende juguetes, y allí las manteras le dijeron que solo va a trabajar los viernes y sábado por la tarde”.

Además indicó: “Estas vendedoras les dijeron que ya no se moviliza en el mismo vehículo, que ahora tiene un auto blanco y que no lo estaciona cerca de la plaza sino que lo guarda en una cochera”.

Según se supo, efectivos de la División Trata de Personas, a cargo de la causa, realizaron averiguaciones en la zona del parque Aguirre, donde la víctima habría sido sometida, por al menos 15 varones, donde además había mujeres, que también lo agredieron físicamente.