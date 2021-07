Rosa Torino, el cura acusado de 3 abusos sexuales, se defendió

08/07/2021 - 00:59 Policiales

En la última audiencia del juicio en su contra, el cura Rosa Torino, acusado de tres abusos sexuales, prestó declaración en el debate oral y se defendió ante el Tribunal.

Declarándose como un “servidor de Dios” y en un claro testimonio religioso, habló sobre su obra e hizo un repaso histórico para destacar “todas sus obras” y advertir que en todos estos años “no tuvo nunca una denuncia de éstas”. Y aseveró que el daño no es a él, “sino a los inocentes y a la Iglesia”.

En cuanto a cómo comenzó el Instituto aseveró que “Jesús nunca rechazó a nadie entonces dije, ¿por qué voy a rechazar yo?” y aseveró que muchos de ellos provenían de familias humildes por los que se los ayudaba. Y comparó con la realidad actual del Instituto: “Muchos siguen viniendo a preguntarme: ay padre. cuándo hará los encuentros, ¿y el comedor?. Los donantes ya no colaboran en la parroquia, algunos me preguntaron y les dije que sigan colaborando. Ya no tenemos todo esto porque un grupo decidió hacer esto”, indicó en referencia a lo que señaló como “un complot”. “Otra cosa que descubrí es que muchos querían estar al lado mío, no como colaboradores, sino como trepadores”, agregó. “Yo desearía pedir perdón, me dijeron pedí perdón, y el perdón enaltece, pero ¿de qué pediré perdón?”, se defendió.