“Roro” Bitar: “A mí me entregaron, me robaron los ahorros de toda mi familia, pero creo en la Justicia”

El misterioso delincuente que sustrajo U$S 200.000 y joyas al empresario “Roro” Bitar de calle Alem habría “trabajado” con respaldo externo, celular mediante, audífonos y guantes.

Ello queda claro al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad internas del departamento. La policía ya comenzó con un análisis de las cuatro cámaras instaladas en su piso.

El video mostraría a un individuo joven, ropa clara, gorra y barbijo cubriéndole casi todo el rostro.

“Sin dormir”

El empresario habló anoche con EL LIBERAL. Estaba devastado aunque siempre manteniendo la fe en el fiscal y la policía.

“Estoy sin dormir, imaginate, se han llevado los ahorros que me dejó mi padre al morir, el dinero de mis hermanos, el dinero mio”, sostuvo.

“Yo soy un empresario, soy financista y los que me robaron sabían muchas cosas -reveló- sabían que yo debía viajar por dos días a Buenos Aires por razones de trabajo, me fui el lunes y el robo fue el miércoles, el que entró fue derecho a donde guardo la llave, no hay dudas de que a mi me entegaron”.

Bitar lamentó la pérdida de las joyas que son de la familia. “Yo solo quiero recuperar lo que me robaron, estoy muy agradecido por el fiscal (Beluomini) y con la gente de la policía de Investigaciones, con los de Robos y Hurtos y con el D6 la científica, la verdad que el trabajo de ellos me da confiar en la Justicia y se han portado muy bien conmigo”.

En los videos se puede determinar que desde que ingresó al departamento, hasta retirarse, el delincuente estuvo apenas 11 minutos.

Primero, entró al edificio y observó que era captado por las cámaras por lo que estaba cubierto en rostro y la cabeza. Estaba bien vestido. Buscó la llave bajo la alfombra en la puerta y accedió al piso de Bitar.

Ya en su interior, recorrió las habitaciones y comedor, mientras hablaba por su celular y recibiría respuestas al audífono instalado en sus oídos.

Para los policías, externamente era guiado sobre dónde buscar y era instruido sobre la distribución del inmueble.

Caja y placard

Así, fue informado sobre dónde estaba la caja de seguridad. Rápido, la retiró y la envolvió en una especie de frazada pequeña.

Una vez que dio con la caja de seguridad, se retiró.

Cámaras, clave

Los investigadores ayer fijaron una estrategia y aguardarían oficios judiciales para solicitar los videos de seguridad externos.

Los policías coincidían en que el delincuente era esperado afuera en un vehículo y confiaban en que los videos (de vecinos) podrían aportar las piezas faltantes del rompecabezas.

El incipiente proceso está en órbitas del fiscal Ángel Belluomini, quien dispondría medidas en las próximas horas.

Al cierre de esta edición, los investigadores instaban a una nueva pericia dentro del piso, en procura de buscar huellas, algo sobre lo cual los policías son optimistas.

“Si me preguntas si sospecho de alguien, te digo que yo confío en la tarea de los investigadores, por supuesto que aportaré todo lo que esté a mi alcance para que esto se esclarezca l