El recuerdo de “Kike” Westberg, con lágrimas de dolor y de orgullo en sus hermanas Inés y Graciela

10/07/2021 - 03:06 Policiales

“Atravesamos un dolor casi insoportable, pero somos cristianos y buscamos la manera de seguir adelante. ‘Kike’ dejó a una esposa, dos hijos que nos darán la fortaleza. No les resultará fácil continuar la vida, más con un padre tan presente como era mi hermano. Era muy especial, muy presente y muy protector de su esposa”, destacó Inés.

En tanto, Graciela indicó: “Me faltan palabras para expresarme, porque siempre estuve con él y ha sido mi apoyo. Siempre trabajamos juntos. Hoy no tengo quién me explique qué es lo que sucedió. Le decíamos que no nos gustaba su deporte, pero él decía que era seguro”.

Ahondó Inés: “Increíble que terminara sus días haciendo el deporte que amaba. En el día a día, nosotros sufríamos porque andaba entre Loreto y Santiago. Por ahí se iba de noche y quedábamos con miedo por la ruta y su cansancio. Era una máquina de trabajar y de hacer”.

Profundizó: “Por un lado, me parece una muerte muy injusta; el 14 de agosto tendría que cumplir 49 años. Pero a la vez, hizo lo que le gustaba hasta el último momento de su vida. Si esto puede ser consuelo, ha muerto en su ley. Se ve que lo hizo porque le gustaba. No sé si no midió las consecuencias, pero él era así: se ponía objetivos y los cumplía”, agregó.

“Muy responsable”

Graciela calificó a su hermano de un hombre “muy responsable en todo sentido. La última vez lo que vi vino al súper; dio su vueltita, trajo los sueldos y aguinaldo. Y se fue contento porque está lindo todo”, dijo. “Fue la última vez que lo vi”.

También recordó la historia de amor con su esposa. “Creo que desde 5º grado que se conocían. Se separaron cada uno para sus estudios universitarios. Él, para viajar a Córdoba y ella, en su carrera de Abogacía en Santiago. Se casaron en 2001 y con el tiempo llegó su hija y después, el varoncito”.

“hermosa familia”

Añadió Graciela: “Es una familia hermosa la que dejó mi hermano. En el cementerio, el varoncito despidió a su padre con un ramo de flores azules y su hermana, con flores verdes. ‘Cuando mi papá estaba en este mundo, este mundo era feliz; ahora, el cielo va a estar feliz’, dijo mi sobrino”. Para Graciela, “Kike vino para algo, lo cumplió y se fue. Ahora, nosotros acompañaremos a su esposa. Ella es la responsable de seguir el legado de su esposo”, enfatizó.l