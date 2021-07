Rechazan libertad condicional al “Gallego”, condenado por abusar de 8 niños en el Dpto. Avellaneda

12/07/2021 - 01:40 Policiales

El juez de Control y Garantías, Rubén Seiler, rechazó la libertad condicional requerida por un santafesino condenado el 24 de octubre de 2006 a 24 años de prisión, al ser hallado culpable del “abuso sexual” de ocho menores, de ambos sexos, todos integrantes de su familia, en el departamento Avellaneda.

La medida fue refrendada en contra de Néstor Eduardo Zabala, apodado “Gallego”, cuya suerte fue definida por la Cámara del Crimen de Primera Nominación, integrada por José Luis Guzmán (presidente), Federico López Alzogaray y Élida Suárez de Bravo.

La denuncia

Fue denunciado en el año 2005 por sus propios familiares en la Seccional 42 de Colonia Dora (Avellaneda) después de que ocho niños hicieran catarsis y relataran que desde hace varios meses el “Gallego”, esposo de una pariente de las víctimas, los atacaba sexualmente.

El ocaso

El santafesino cayó preso el 7 de enero de 2005. Lleva cumplidos 16 años y alrededor de 5 meses de prisión efectiva.

El 12 de marzo de 2019 la Justicia hizo lugar a la aplicación del estímulo educativo en los términos del artículo 140 de la Ley 24.660 y reducir en seis meses los plazos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario.

El alto cuerpo juzgó al individuo por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado”; “abuso sexual gravemente agravado reiterado”; “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”; “abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado”; “abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado”; “abuso sexual con acceso carnal reiterado”, todo en concurso real de delitos.

La matemática

“De lo dicho se desprende que el interno penado Néstor Eduardo Zabala tiene cumplido el presupuesto temporal (el plazo de detención se adecua a lo establecido por el artículo Nº 13 del Código Penal), no obstante tener cumplido el tiempo que eventualmente habilitaría el beneficio, cabe referir que éste no es el único presupuesto exigido por la Ley”, clarificó el magistrado, al establecer que no es trascendente o decisiva la matemática.

Califican su conducta de “ejemplar” y no tiene visitas

El “Gallego” está alojado en la Unidad Penal Nº 3 Colonia Pinto desde el 21 de julio de 2020. Su conducta es excelente y ha cumplido con las pautas establecidas, adaptándose a las normas y reglamentaciones internas, convivencia y hoy trabaja en el cuidado y mantenimiento de los animales.

Informe

En el último trimestre no registra sanción disciplinaria, muchos menos llamados de atención del personal penitenciario. Su conducta fue calificada de ejemplar (10) y concepto muy bueno, dejando entrever excelente predisposición para seguir avanzando en la progresividad del Régimen Penitenciario. No recibe visitas de familiares, ni allegados.

Carencia de reflexión y nada de empatía con las víctimas