Una joven del barrio Huaico Hondo denunció que madre e hija la atacaron brutalmente y teme por su vida

13/07/2021 - 03:11 Policiales

Atemorizada por las amenazas que recibe por parte de sus vecinas, además de la golpiza que ya fue víctima, una joven mujer pide que la Justicia le dé una solución y la proteja antes de que la situación termine en un hecho peor.

En diálogo con Noticiero 7, Milagros Mercado, una vecina del barrio Huaico Hondo contó el difícil momento que atraviesa al ser víctima de violencia por parte de dos mujeres.

“Me han agredido madre e hija, es la primera vez que me agreden físicamente pero verbalmente ya hace bastante tiempo que me amenazan de muerte por el problema que tuvieron con mi pareja”, contó Milagros.

Luego agregó: “Yo quiero que me dejen de molestar. Recibo amenazas de ella y de sus hijos que son adictos; tengo mucho miedo. Tengo mis hijas y estoy. Ya radiqué la denuncia en contra de ellas”.

Sobre el violento hecho, la joven madre contó que “Ese día yo cruzaba en moto, me agarraron de los pelos y me voltearon; en el piso me pegaron y estoy muy dolorida. Si no era por los vecinos que me auxiliaron no sé cómo iba a terminar”, culminó.

Según expresó la víctima. la policía ya recibió sus denuncias en contra de madre e hija.